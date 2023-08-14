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首頁　>　社會

游泳4小時偷渡小金門 中國男子判刑4個月

盛姓中國偷渡客以救生衣及救生棒偷渡到金門。（海巡署金馬澎分署提供）

盛姓中國偷渡客以救生衣及救生棒偷渡到金門。（海巡署金馬澎分署提供）

2023/08/14 22:47

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署表示，第12（金門）巡防區6月11日查獲1名盛姓中國籍男子，從廈門游泳4個多小時偷渡到烈嶼鄉（小金門）東坑岸際；金門地檢署以違反入出國及移民法提起公訴，金門地方法院審理後，認定盛嫌未經許可進入台灣地區，處有期徒刑4月，得易科罰金。

金馬澎分署表示，盛嫌是中國人民，6月10日晚間10點多自中國福建省廈門市思明區白城沙灘岸際下水，以穿救生衣、持救生棒的泅泳方式，花了4個多小時，於隔天凌晨2點45分左右，游至烈嶼鄉東坑岸際，未經許可進入台灣地區，被海巡署金馬澎分署第9（金門）岸巡隊人員發現，當場逮捕。

金門地方法院表示，被告於偵查及審理中對犯案坦認無諱，並有海巡署金馬澎分署第9岸巡隊查獲經過的錄影畫面、被告於中國的證件、數位採證溯源分析報告書與扣案救生衣、救生棒等可供佐證，足認被告自白應與事實相符，堪予採信。對盛嫌處有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1天，扣案救生衣1件、救生棒均沒收。

金門地方法院表示，盛嫌犯案後，入出國及移民法第74條已於今年6月28日修正公布，施行日期由行政院訂定；修正後新法針對未經許可進入台灣地區犯行提高其刑責，由於行政院還未發布其施行日期，直接適用仍有效的舊法。

根據6月28日修正公布的入出國及移民法第74條規定，未經許可入國或受禁止出國（境）處分而出國（境）者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。舊法規定，違反者處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金。

海巡署金馬澎分署第十二巡防區人員，穿著防護衣將查獲盛姓中國偷渡客（中）帶回隊部。（海巡署金馬澎分署提供）

海巡署金馬澎分署第十二巡防區人員，穿著防護衣將查獲盛姓中國偷渡客（中）帶回隊部。（海巡署金馬澎分署提供）

海巡人員身穿防護衣將盛姓中國偷渡客押解上車。（海巡署金馬澎分署提供）

海巡人員身穿防護衣將盛姓中國偷渡客押解上車。（海巡署金馬澎分署提供）

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