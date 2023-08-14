死囚尚有另案釋憲中 法務部：依法無從執行槍決

法務部表示，現行38名死囚均另有以其他事由聲請憲法訴訟，仍進行中，依法無從執行死刑（槍決）。（資料照，記者吳政峰攝）

2023/08/14 17:39

〔中央社〕35名死囚聲請連身條款釋憲，憲法法庭今天判決死囚聲請均合憲。法務部表示，尊重合憲判決，現行38名死囚均另有以其他事由聲請憲法訴訟，仍進行中，依法無從執行死刑（槍決）。

法務部發布新聞稿指出，38名死刑犯中之35人以最高法院審理第二次發回更審以後再上訴第三審民刑事案件，分由同一法官審理所引用「最高法院第二次發回更審以後之民刑事上訴案件分案實施要點」（更二連身條款）違憲而聲請憲法訴訟。

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憲法判決雖認更二連身條款合憲而駁回聲請，但38名死刑犯均另有以其他事由聲請憲法訴訟，仍在進行中，依法無從執行死刑。

憲法法庭於今天作成112年憲判字第14號判決，宣示更二連身條款與憲法第16條保障訴訟權的意旨，均尚無違背。

法務部尊重憲法法庭宣告合憲判決結果，對於其他死刑犯聲請憲法訴訟案件，盼望憲法法庭能加快審理進度，避免執行程序久懸不決。

法務部自去年起迄今5度函詢司法院有關38名死刑犯聲請憲法訴訟的聲請理由、審理進度及有無為暫時處分停止執行的裁定等事由，據以判斷有無不得執行的法定事由。

因目前38名死刑犯尚有其他不同聲請憲法訴訟理由，正由憲法法庭審理中，法務部尊重憲法法庭依法審判職權，基於權力分立，在司法救濟程序終結前，無法陳送部長令准執行。

新聞稿指出，依法行政為法治國家基本原則，也是法務部一貫的立場及基本施政原則。法務部對於死刑並無預設任何立場，國家未廢除死刑制度前，基於依法行政及尊重死刑犯相關聲請救濟的權利，若司法救濟程序已窮，將嚴謹辦理後續程序，以兼顧司法正義及人權保障。

此外，法務部官員提及，執行死刑規則是否不合時宜，會深切檢討，已經提出執行死刑規則修正草案，內容包含新增死刑案件審核流程，刪除器捐條款，明定死囚可以錄音、錄影留下最後留言，並顧及行刑人心理負擔，規定執行槍決時死囚應戴頭罩，也對外辦理預告程序，因為民團有不同意見，目前公告期滿，彙整各界意見中。

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