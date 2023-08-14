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划SUP立槳出海迷航、體力不支無法返岸 海巡獲報救援

海巡人員將划SUP立漿出海又無力自行返岸的陳男搶救上艇。（記者陳賢義翻攝）

海巡人員將划SUP立漿出海又無力自行返岸的陳男搶救上艇。（記者陳賢義翻攝）

2023/08/14 12:12

〔記者陳賢義／台東報導〕划SUP立槳出海享受大海無邊無際的自由奔放蔚成風尚，但因體力不支無法自行上岸的案例不勝枚舉，成功漁港外海昨日傍晚又發生類似意外，陳姓男子因迷航加上風浪過大，體力透支無法返岸，幸經路人及時報案，海巡單位立即馳援，陳男才得以平安返回，安然無羔化險為夷。船講

海巡署東部分署第一三岸隊表示，海巡署第十巡防區指揮部118服務系統於昨日傍晚下午6時15分獲報，報案人指稱「成功漁港外海上有1位陳姓民眾划SUP立槳疑似因風浪過大且體力不濟，無法自行返回岸際」，新港安檢所接獲通報後，即刻派遣救生艇馳騁前往現場救援，於外海上將陳男救上艇，意識清楚無明顯外傷。

第一三岸巡隊表示，陳姓男子年約39歲，於13日下午自基翬泊地岸際自行划SUP出海至三仙台一帶海域遊憩，後續欲返回時發現於海面上迷航，一時找不到回基翬的方向而划到成功漁港附近海域，被發現救上艇時意識清楚且無明顯外傷，後續自行返回。呼籲民眾夏季來臨，從事水域遊憩活動，應充分了解或查詢當地水文、潮汐、海象等海氣象資訊，及做好相關安全評估與防護措施，並隨時注意身體與天候狀況，以維自身安全；若於海域岸際發生緊急危難事故，立即撥打118海巡服務專線。

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