蘭嶼海域2人划SUP立槳遭海流帶離 海巡救生艇成功救援

蘭嶼海巡救援立槳活動遭浪帶離的遊客。（記者黃明堂翻攝）

2023/04/03 19:48

〔記者黃明堂／台東報導〕海巡署第一三岸巡隊開元安檢所於今天下午4點20分接獲民眾通報，蘭嶼鄉饅頭山外0.5浬有2位民眾划SUP立槳，疑似體力不濟無法自行返回岸際，請求協助救援，經第一三岸巡隊開元安檢所駕駛100P-FRP救生艇，於椰油岸際處將2名民眾順利救援上艇，經檢視身體狀況均良好。

第一三岸巡隊表示，開元安檢所接獲民眾通報，蘭嶼鄉饅頭山近岸0.5浬有1男1女等2民眾從事SUP立槳活動，遭海流帶至外海，無法自行返回岸際；海巡署獲報後立即啟動救援整合機制，派遣開元安檢所人員從岸際攜帶救援裝備及派遣100P-FRP救生艇實施救援，並通報第十五海巡隊及附近漁船共同前往協助救援，抵達現場後發現2名民眾位於椰油岸際外漂流，海巡署100P-FRP救生艇見狀立即前往並將人員救援上艇，随即返回開元漁港，經初步查看2名民眾身體狀況均良好無明顯外傷，且無需就醫。

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海巡署第一三岸巡隊呼籲，夏季來臨，民眾從事水上休閒活動時，應穿著救生衣，以及隨時注意身體與天候狀況，以維自身安全；另如發現危難或救生救難等案件，請立即撥打118海巡服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾生命財產安全。

蘭嶼海巡救援立槳活動遭浪帶離的遊客。（記者黃明堂翻攝）

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