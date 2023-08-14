牛角母公司「五互集團」吸金潛逃 數十受害者陳情抗議

牛角母公司「五互集團」吸金潛逃，5、60名受害者陳情抗議。（記者葛祐豪攝）

2023/08/14 13:33

首次上稿 10:29

更新時間 13:33（新增陳秋白說法）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕牛角燒肉的加盟店「捷利國際餐飲集團」，因母公司「五互集團」捲入不法吸金案，導致資金周轉困難，上個月無預警歇業；約5、60名自救會成員，今天前往公司陳情，控訴該集團總裁陳秋白吸金211億元、約有2萬多名受害者，還有人因此輕生，講到激動處還下跪泣訴；陳秋白悄悄現身，一度向自救會成員鞠躬道歉，最後在警方保護下離去。

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高雄起家的「捷利國際餐飲集團」，是牛角燒肉加盟商，因為母集團「五互集團」捲入不法吸金案，導致資金周轉困難，旗下代理及自創共計8個品牌、30家門市，上個月無預警歇業。

「捷利國際餐飲集團」母公司是生命禮儀公司「五互集團」，旗下子公司「龍海生活事業」今年5月才因違法販賣契約商品、吸金逾220億元，遭高雄地院罰款2億元，女總裁陳秋白判10年6月。高雄地檢署7月再度發動搜索，發現龍海仍持續吸金，訊後諭令陳秋白300萬元交保，其餘幹部100萬至15萬元不等交保。

陳秋白日前透過視訊，證實公司無力籌措資金繼續營運，也說將於今天（14）日上午10點，在高雄市七賢二路的公司，與受害者見面。

來自全台約5、60名的自救會成員，今天齊聚公司門口，但發現大門深鎖，早已人去樓空，懷疑是陳秋白的緩兵之計。

自救會指控，五互龍海長年利用販售鑫樂活消費型契約吸金，透過銷售平台的餐飲經營、生前規劃、旅遊住宿、居家清潔等巧立名目，誘使消費者不斷的購買契約，然後再五鬼搬運，悄悄轉入五互集團其他事業體，及總裁陳秋白與高階管理者的私人利益。

自救會表示，五互龍海長年蓄意隱瞞重要訊息，誤導客戶認為集團營獲利成長，客戶不斷重複購買契約，成為非法吸金集團下最大的犧牲者，初步估計吸金211億，約有2萬多名的受害者，還有一些受害者負債累累，房屋被扣押變賣，因此輕生。

講到激動處，有受害者聲淚俱下，有人還下跪拜託檢調還受害者公道。自救會稍後將前往高雄地檢署陳情，下午則到高雄市議會遞交陳情書，盼檢方成立專案，快速查明本案。

上午10點多，自救會發現陳秋白從公司後方悄悄進入，自救會立刻衝到總部3樓，指著她痛罵「不要一句話說公司倒了就沒輒！」，陳則低頭不語，幾分鐘後想要離開，有會員拉住她的手，甚至想追打她，氣氛火爆，最後陳秋白在警方保護下離開。

根據自救會員拍下的影片，陳秋白後來有表示，相關案件都已經進入司法程序，很多事情現在不便多說，她會接受司法單位最嚴厲的檢視，並起身向自救會成員鞠躬道歉。

受害者激動下跪。（記者葛祐豪攝）

「五互集團」總裁陳秋白（右）悄悄現身公司，全程不語，最後在警方保護下離去。（圖由讀者提供）

「五互集團」旗下子公司「龍海生活事業」，大門深鎖人去樓空。（記者葛祐豪攝）

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