包商吊臂砸破月台雨棚 台南火車站：幸未傷人、列車正常

台南火車站施工包商吊車吊臂斷裂、吊鉤砸破月台雨棚。（圖由民眾提供）

2023/08/13 14:05

〔記者王俊忠／台南報導〕持續進行鐵路地下化工程的台南火車站鐵路旁施工包商的吊臂，於今（13）日上午8時40分施工時突然斷裂，吊鉤砸破火車站月台雨棚。鐵道局南部工程處表示，吊車距離鐵路有一段距離、約10公尺，幸無人員受傷，第二月台頂篷破損處先臨時處理固定，將於夜間台鐵結束營運後申請斷電進行修復。

鐵道局南工處說明，8月13日上午8時40分許，施工包商的吊車要吊5T推高機至CS10穿堂層板，在吊運中途發生吊臂斷裂，掉落至CS10穿堂層版，無使用的懸垂小勾先擊中屋頂，造成台南火車站第二月台B側第8車廂處屋頂受損；但台鐵電力段主線無損壞，未壓傷電車線。

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鐵道局南工處表示，今天吊車吊臂的確有斷裂，但不是吊臂碰撞到雨棚，而是斷裂後的吊鉤因慣性而碰到雨棚，導致月台雨棚受損，後續包商會負責修復，初步判斷此事是工地事故，不需要通報運安會。後續會了解吊臂斷裂原因，因為一般正常來說，工程人員每天都要檢查吊臂。

台南火車站服務台說，今上午此施工事故發生後，台南站列車班次發車都正常，沒受到工安事件影響延誤。

台南火車站施工包商吊車吊臂斷裂、吊鉤砸破月台雨棚。（圖由民眾提供）

台南火車站施工包商吊車吊臂斷裂、吊鉤砸破月台雨棚，工人臨時處理固定。（圖由民眾提供）

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