兩論文雷同並列研究成果 教授遭國科會停權1年

最高行政法院駁回余師上訴。（資料照）

2023/08/12 18:21

〔記者吳政峰／台北報導〕國立大學的余姓教授2018年向國家科學及技術委員會申請補助，擔任一專案研究計劃的主持人，列出近5年研究成果，但國科會發現其中兩篇論文雷同，卻未引註，決議依「科技部學術倫理案件處理及審議要點」停權1年，期間不得申請獎勵與補助。余師不服，興訟爭權，日前被最高行政法院駁回確定。

余師2018年間列出近5年研究成果，透過校方向國科會申請專案研究計畫補助並任主持人獲准，惟國科會事後發現他所列的兩篇論文部分內容雷同，卻未引註，涉有違反學術倫理情事，提交學術倫理審議會審議。

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學倫會發現，余師第一篇論文刊登於論文資料庫13天後，他再投稿第二篇論文，第二篇論文共12頁，其中5頁與第一篇論文成果雷同，卻未引註，構成違反學術倫理情形，決議依學倫案件處理審議要點停權1年，期間余師不得申請及執行國科會各項補助及獎勵案件。

余師不服，興訟爭權，主張縱有未詳細引註的瑕疵，但他是把兩論文列為近5年的研究成果，而非做為研究計畫成果矇騙國科會，難認有何「嚴重」影響國科會審查判斷或影響資源分配公正的情形，不符合處分要件。

一審台北高等行政法院指出，學倫會已通知余師於一定期限內提出書面答辯，且兩論文雷同部分占比12分之5，卻未引註，違反學術倫理，足以使其學術研究成果為不同評價，妨礙國科會的審查判斷，致有影響資源公正分配之虞，國科會的處分並無違誤，駁回其訴。余師不服，提起上訴。

二審最高行指出，兩論文成果雷同有事實依據，余師客觀上無不能引註揭露的情事，把兩篇內容雷同的論文先後發表於期刊，一併列入5年內研究成果申請補助，確可能誤導審查委員審查判斷，難以解免違反學術倫理之責。合議庭評議後判定一審認事用法無誤，駁回余師上訴，全案確定。

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