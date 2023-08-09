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男抖內84萬換交往機會卻被疏遠 法院判女直播主吐回不當得利

桃園市黃姓男子戀上吳姓女直播主大方抖內84萬餘元，吳女事後卻搞失蹤挨告，桃園地院判決吳女應返還不當得利。（記者余瑞仁攝）

桃園市黃姓男子戀上吳姓女直播主大方抖內84萬餘元，吳女事後卻搞失蹤挨告，桃園地院判決吳女應返還不當得利。（記者余瑞仁攝）

2023/08/09 14:54

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園1名黃姓男子落入交友平台吳姓女直播主甜言蜜語圈套，大方「抖內」84萬元換取交往機會，未料女方金錢落袋後就停止直播並對黃男疏遠，黃認為受騙上當提告返回不當得利；桃園地院審理認為，吳女利用黃男感情，虛構事實以騙取財物，判決應償還黃男抖內的84萬餘元。可上訴。

黃男提告指出，他與吳姓女直播主於前年9月透過朋友介紹認識，後來吳女邀約到直播平台看她的直播，期間被要求抖內5千元的虛擬商品「告白禮物」，還稱事成就可交往，他信以為真應允；吳女事後轉到其他直播平台，又以衝高人氣和爭取業配獎勵要求黃男抖內，黃認為2人已是男女朋友，於是在平台儲值19萬4千元，還直接交付65萬元現金給吳女自由運用，不料吳女拿錢之後，就以母親生病癱瘓為由停止直播，還刻意疏遠黃男。

黃男認為吳女的行為是詐欺取財，但不願追究刑事責任，改打民事官司要求吳女返回其抖內及交付的現金共84萬4千元；法院審理認為，吳女以促進直播業績為由，說服黃男陸續支付高達84萬餘元款項之後，金錢落袋後即藉故終止直播並疏遠黃男，情節有違常情。

法官審酌，吳女利用黃男心生情愫，虛構不實的可進一步事由，讓黃男陷於錯誤而交付金錢，應付賠償責任，且吳女未出庭或具狀表示意見，而黃男提出84萬元的交付及轉帳明細，判決吳女應賠償黃男損失。

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