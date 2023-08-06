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    3人蝙蝠洞海岸邊相約浮潛 1人溺水命危

    救護人員在現場對溺水患者進行搶救。（記者吳昇儒翻攝）

    救護人員在現場對溺水患者進行搶救。（記者吳昇儒翻攝）

    2023/08/06 13:35

    〔記者吳昇儒／新北報導〕31歲陳姓男子今日中午前往新北市瑞芳區蝙蝠洞公園附近海域戲水，與60歲黃姓男子及另一名未知姓氏的52男子雖互不相識，但在岸際相談甚歡，決定一起下海浮潛。3人不聽駐點人員勸告，僅穿著水母衣就潛入海中，隔沒多久就在離岸約50公尺處傳出溺水。52歲男子被救起時已無生命跡象，被救護人員送往醫院搶救中。

    救難人員初步詢問得知，3名男子互不相識，就在岸際聊天後就相約到附近海域進行浮潛。

    下水時，駐點人員有告知3人水域狀況不好，建議穿著救生衣下潛，但3人仍堅持穿著水母衣下潛。約於中午12時7分，就傳出52歲男子溺水，由三重同心救難協會救起，陳、黃2人則自行上岸，意識清醒。

    8分鐘後，消防隊員抵達現場，接手對溺水男子持續進行CPR急救並給予自動心肺復甦機及生命徵象偵測，但仍未恢復呼吸、心跳，隨即將患者搬運上救護車，送往基隆長庚醫院搶救。

    新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，雖然卡努颱風離開，但受颱風外圍影響，沿岸有可能發生長浪，呼籲民眾應避免從事水域遊憩活動，提醒若發生意外，第一時間應立即撥打119或110求救，並明確通報相關人事時地物，讓救援人員能更快到達現場。

    救護人員在現場對溺水患者進行搶救。（記者吳昇儒翻攝）

    救護人員在現場對溺水患者進行搶救。（記者吳昇儒翻攝）

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