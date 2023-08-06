放火燒鄰居家雖只燻黑大門 法官更一審仍判3年半

基隆地院一審判處華女有期徒刑3年6月，被告不服上訴，高院發回更審，但仍維持原判。（記者吳昇儒攝）

2023/08/06 13:02

〔記者吳昇儒／台北報導〕基隆一名華姓女子因與隔壁范姓鄰居時有糾紛，竟於去年2月14日凌晨1時許，把酒精潑灑在鄰居住處外，用打火機點燃，引發火災，造成鄰居住處大門底部產生燻燒痕跡，所幸火勢自行熄滅未延燒。范姓鄰居透過手機即時監看發現後，報警逮人。基隆地院一審判處華女有期徒刑3年6月，被告不服上訴，高院發回更審，但仍維持原判。

檢警調查，華女到案後向警方承認有點火，且知道屋內有人，但辯稱自己罹有思覺失調症，案發當天有服藥，隔天深夜才知道有縱火。

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檢警調閱現場監視器畫面截圖顯示，華女縱火後，火勢約於30餘秒後自行熄滅，而案發前一天晚間8時許，監視器也有拍攝到她曾到鄰居門外叫罵。

檢察官偵訊後，認為女子縱火未造成房屋構成重要部分燒燬，房屋本身尚未達到喪失效用程度，因此認定她涉犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，依法將她起訴。

一審法官認為，華女雖縱火但未造成住宅喪失其效用，犯行僅止於未遂階段，依法得減輕其刑；審酌她僅因與鄰居發生爭執，竟在他人猝不及防的凌晨時分縱火，幸未造成火勢延燒，但已對社區安寧、社會治安造成嚴重影響；故判處有期徒刑3年6月。華女不服上訴，高院則裁定發回重審。

華女辯護人向法官表示，雖然該案已用未遂犯規定減輕其刑，但因法定刑度為7年以上有期徒刑，減刑後仍達3年6月；但案發後僅造成大門底部些許燻黑，仍嫌過重，請法官審酌是否可以依刑法第59條（犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑），得減輕其刑規定適用。

法官認為，放火燒燬現供人使用住宅或現有人所在建築物行為，無法控制對不特定人員傷害，而華女明知放火地點為集合式住宅，若當時火未自行熄滅造成傷害難以估計，不能僅以致大門底部燻黑，就認定造成危害輕微，且本件犯罪非基於特殊原因或身處特殊之環境下所為，客觀上無足以引起般同情事由，若宣告法定最低度刑，亦無過重之虞，故無從依刑法第59條規定減輕其刑，因此仍判處華女有其徒刑3年6月，全案人可上訴。

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