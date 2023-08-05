觀世音菩薩成道日 龍山寺捐贈新北市消防局20套破門神器

台北市龍山寺捐贈20套、902萬元的電動油壓門鎖頂開器。（記者吳仁捷翻攝）

2023/08/05 23:23

〔記者吳仁捷／新北報導〕今天農曆六月十九日，相傳是觀世音菩薩成道日，台北市艋舺龍山寺斥資902萬元，捐贈新北市消防局廿套電動油壓門鎖頂開器，最短可在卅秒內破門、縮短搶救時間，保障市民身家財產安全，彰顯觀世音「聞聲救苦、慈悲普施」的救苦救難精神。

龍山寺創建距今達兩百八十四年，以弘揚佛法、提倡社教、公益及扶助弱勢族群為目標，2015年台北市復興空難，新北市跨區救援，消防等救難人員冒著2、3度低溫下水搜救，龍山寺得知消防員裝備有限，發揚觀世音菩薩「慈悲大愛、聞聲救苦」精神，開啟捐贈新北市、台北市兩市消防局救災裝備的因緣。

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龍山寺董事長黃書瑋今天與董事會捐贈新北市廿套電動油壓門鎖頂開器，價值902萬元為歷年最多，從2015年迄今，龍山寺累計捐贈新北市總價4534萬，種類涵蓋水域救援裝備、個人安全防護裝備及各式破壞器材等救災裝備，大幅提升救援、救助效率，保障民眾生命財產安全。

今天的捐贈在龍山寺圓通寶殿進行，同時也舉辦祈福儀式，象徵為這些救助器材加持，祈禱消防員、民眾平安；捐贈在消防、義消人員見證下圓滿完成，新北市政府代表回贈紀念品感謝；未來這批破門神器，將配發至破門救助勤務繁重的消防分隊。

據了解，以往捐贈新北市政府儀式僅由消防局長、副局長參加，今年新局長李清安主政後，疑為增加侯友宜曝光度，原排入新北市長侯友宜行程，但因侯友宜假日忙跑總統行程，改派代理人參加，讓受贈單位也從消防局提升到新北市政府，但原本的主角消防員及受贈利器裝備淪為配角，拍照時手持配備的消防員還要蹲下屈就，讓不少參加的消防、義消私下議論紛紛。

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