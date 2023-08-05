「翹牌」一張紅單5400元 警嘆難舉發：不是不想抓

警方說，「翹牌」車主通常會辯解，即使翹牌，但後方也能明顯看見。（民眾提供）

2023/08/05 06:35

〔記者王捷／台南報導〕部分改裝車會將車牌改成「翹牌」，交通大隊指出，通常警方與監理站聯合稽查，若未改裝支架、使車牌能調整角度，很難舉發。負責交通業務的警官透露，不是不想抓，是「翹牌」一張紅單罰5400元，車主心痛就申訴「翹牌還是看得見」，無形中耗費許多行政資源，也讓民眾誤解，警方未積極取締改裝車。

俗稱的「翹牌」是違反道交條例第12條的「不依指定位置懸掛車牌」，該條罰鍰是3600元以上到1萬800元以下，以裁罰基準表來看，「翹牌」可處罰5400元罰鍰，對許多駕駛來說是相當「貴」的罰單。

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「翹牌」到底要改成什麼樣才算違規？是由各地監理站來認定，主導權不在警方身上，所以在取締改裝車時，都是由警方與監理站等數個單位共同組成的聯合稽查小組在路邊臨檢，由於涉及單位眾多，這種聯合稽查並不常見。

熟悉交通業務的警官說，「翹牌」因為罰鍰太高，加上道交條例並沒說「依規定」到底翹幾度才違規，只規定車牌要掛在「明顯適當」的位置，所以常有改裝車主被罰後又回頭向監理站申訴，理由大多是雖然車牌翹起來，但照相機、監視器或是後方駕駛也能明顯看見。

通常在取締「翹牌」的實務上，只要監理站認可，警方就會舉發開單，但大多是取締有裝能換角度車牌支架的改裝車，因為這表示車主能隨時將車牌調整成不明顯的角度，申訴或是行政訴訟都難成功。

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