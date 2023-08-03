富二代變負二代 修車廠少東想賺錢變毒販
2023/08/03 14:54
〔記者劉慶侯／台北報導〕家中經營修車廠經裕富裕的19歲潘姓少東，因父親希望他能從基層作起習得一技之長，要求在自家車廠擔任學徒。潘男覺得兩萬元薪水太少，便在網路買K他命毒品，將毒品粉末塞入香菸前段，再以每隻1千元價格在網路轉售。台北市警萬華分局逮獲賴、潘兩嫌，起獲16枝毒煙，依法究辦。
北市警萬華分局是在報行網路巡邏時，發現有人在網路上兜售K煙，警方循線追查，得知對方約定在苗栗三義車亭服務區交易，經派員前往埋伏，將潘、鄭兩人逮捕，搜出摻有K他命的16枝毒香煙。
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警方調查，潘男家裡在苗栗經營中型修車廠，算得上家境安康的富二代，但因家人不希望他整日遊手好閒，便要求潘高工畢業後以學徒身分加強學習修車技術，同時培養經營能力，憑自己勞力來獲取兩萬餘元的生活費。
賴嫌為排遣無聊，找來與自己私交甚好的高工潘姓同學，一起到他家的修車廠作學徒。不料，潘男和鄭男都嫌薪水太少，兩人便協商透過網路買K他命，再將毒品粉末塞入香菸前段，以每枝1千元價格在網路轉售賺錢。
警訊中，兩嫌供稱是共同集資5萬元，買來K他命毒品後再拆裝分售。警方除依毒品罪將兩人送辦，另擴大追查相關的販毒網絡。