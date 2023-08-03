亮槍男見警來 1秒棄械丟包愛妻落跑

張姓男子逃不過警方的攔截圍捕。（記者徐聖倫翻攝）

2023/08/03 14:09

〔記者徐聖倫／新北報導〕45歲張姓男子昨晚間騎著向朋友借來的機車，載著妻子行經新北市三峽街頭，不料在路上巧遇龐姓車主攔下討車，張男一怒之下掏出改造手槍，對著龐男一邊嘴上叫罵、一邊揮舞手槍，路人見狀報警，警方據報趕抵，豈料張男一見警察即跳上機車逃跑，丟下路邊錯愕的妻子，最終張男逃了3小時後被警網查獲並逮捕。

據了解，張男向友人龐男商借機車多時，龐男每次要討車都被敷衍帶過，昨晚間6時許，張男載著妻子與龐男在溪東路巷弄內巧遇，龐男當下攔車，直向張男討還機車，張男見他態度強硬，竟掏出手槍恐嚇，但龐男還是堅持要討還，雙方在巷子裡大吵起來。

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巷弄內住戶聞聲查看，發現大街上有人亮槍，趕緊求助110，三峽警分局橫溪派出所獲報即刻派員趕抵，並喝令「槍放下」，張男一看到警察隨即丟掉包包、手槍，三步併兩步跳上機車，丟下妻子自行逃跑，張妻站在路邊大傻眼。

警方即刻通報攔截圍捕，3小時後在三樹路98巷口攔下張男，這時張男還騎車衝撞員警試圖再度逃脫，但警方也不是吃素，閃避之後反撞回去，將張男拖下車並制伏逮捕。

警方於張男身上搜出1.51克海洛因、1.98克安非他命，扣下先前丟棄的改造手槍1把、子彈12發。張男向警辯稱，槍不是他的，是借友人寄放，毒品來源則稱忘記了。警詢後，依槍砲、恐嚇、公共危險等罪嫌，將張男移送法辦。

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張姓男子不僅棄械，還丟包愛妻自己落跑。（記者徐聖倫翻攝）

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