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    垂降7樓逃亡摔斷腿！通緝犯與女友「訣別」 執行可免關傻眼

    謝男昨天在警方戒護下，到分局製作筆錄。（記者王捷攝）

    謝男昨天在警方戒護下，到分局製作筆錄。（記者王捷攝）

    2023/08/03 09:41

    〔記者王捷／台南報導〕謝姓通緝犯曾犯下多件聚眾鬥毆，跟女友窩藏在廉價飯店，當警方上門時，謝男搬出緩降機，想從7樓垂降逃亡，豈料操作不當，他徒手抓住繩索下降，最後在2樓體力不支，摔到開放性骨折，手指皮膚與肌肉血肉模糊，昨天問訊時，他得知刑期不是9個月，而是3個月，可以易科罰金，讓他哭笑不得。

    謝男沒有吸毒紀錄，但是上個月中，警方接到飯店報案，7樓有毒品臭味，警方循著味道敲門時，謝男的女友在房內喊著衣服還沒穿好，警方也不敢貿然進入，直到不久謝男女友好不容易開門，突然飯店內警鈴聲大作，原來謝男是開了逃生窗，要從窗戶攀降。

    但是謝男不懂如何操作緩降機，他把繩索拋下以後，沒有套上安全帶，就徒手抓著繩索，想用攀降的方式下樓，沒想到他降到2樓時，因為體力不支，加上手指的皮膚與肌肉被繩索劃得血肉模糊，他才從2樓掉落摔斷小腿，雖然骨頭插出來了，他仍忍痛爬去飯店外的檳榔攤求救。

    檳榔攤小姐看到謝男爬過來嚇死了，他只好躲進檳榔攤的桌下，但警方還是循著血跡，找到謝男，當時他渾身發抖，被警方抓到時直喊痛，最後被送往醫院救治，警方派員戒護半個月，昨天才向醫院請假，將他帶出來問筆錄。

    訊後警方要將謝男移送南檢執行，他本來以為這次要跟女友「訣別」，準備進去服刑時，他才得知自己的刑期合併執行從9個月變成3個月，可以易科罰金換免關，讓他看得全身繃帶哭笑不得。

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