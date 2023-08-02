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    首頁　>　社會

    叔答應替侄償還15萬元外債 居然是持刀威嚇砍傷債主

    宗嫌（藍色雨衣者）持刀威嚇郭姓被害人。（記者劉慶侯翻攝）

    宗嫌（藍色雨衣者）持刀威嚇郭姓被害人。（記者劉慶侯翻攝）

    2023/08/02 09:10

    〔記者劉慶侯／台北報導〕48歲宗姓男子得知侄子積欠22歲郭姓男子15萬元，豪氣表示：「我幫你還」，並要侄子約對方出來當面談，結果，侄子高興的將郭男約出來，怎料宗男居然是持刀揮舞恐嚇，並劃傷對方手臂。北市警中正二分局循線逮獲宗男，依法究辦。

    北市中正第二分局廈門街派出所，是日前接獲民眾報案，有名男子在牯嶺街與汽車駕駛發生糾紛，對方甚至手持西瓜刀揮舞、出言恐嚇汽車駕駛人。

    警方巡邏警力抵達現場時，卻已人去樓空，後續也未收到被害人報案，警方不敢大意隨即成立監視器小組，同步追偵被害人以及犯嫌身分，鎖定發現宗姓男子涉有重嫌。

    警方根據車號找到郭姓被害人，發現對方左上臂2公分之撕裂傷、左前臂瘀青，經循線找到宗男住處，依法將他傳喚到案說明。

    警方調查，宗嫌是得知侄子與郭男有借貸糾紛，必需清償15萬元，侄子根本無力償還，宗男便一口答應幫忙還債，並要求侄子替他約出郭男，以便當面商談和給付。

    侄子以為叔叔是好心替他解決債務，歡心歡喜的將郭男約出，怎料郭男依約定駕車到牯嶺街出見時，宗嫌卻是拿著西瓜刀朝對方揮舞、恐嚇，並以刀架在郭的脖子上，要求取消債務，衝突中並持刀砍對方。

    警方訊後，有關傷害罪部分雙方已自行和解，宗嫌另涉恐嚇案部分全案依涉嫌恐嚇罪函送台北地方檢察署偵辦。

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