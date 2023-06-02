新北分署6月份拍賣 中和百坪既成道路土地底價「1億」

坐落新北市板橋區中山路一段及館前東路口建物外觀。（記者王定傳翻攝）

2023/06/02 12:18

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署定於6月6日舉辦拍賣會，拍賣標的包括股票、商標權、板橋後站商圈辦公室及地下商場、停車位等，更有多達60餘筆土地，其中，最令人矚目的是，新北市中和區民生街10巷與12巷2筆百坪既成道路土地，底價竟然高達1億及近1億元，約每坪71萬元。

據指出，雖然是既成道路無法利用，但有些建商反向操作、購入這種土地，在打造建案時把土地捐給政府，換取「容積移轉」把樓層往上提高。

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新北分署指出，這兩筆土地是一家公司積欠多年度地價稅，名下2筆土地被查封將近3年，負責人遲不願出面處理，2筆土地將分成2標拍賣，其中，座落中和區德光段40地號的土地面積約139坪，為民生街10巷既成道路用地，底價9870萬元（每坪均71萬元）。

另一筆德光段83地號土地面積約142.9坪，為民生街12巷既成道路用地，底價更高達1億146萬元（每坪約71萬元），拍定後均不點交；這2筆土地距離中和環球購物中心步行不到10分鐘。

新北分署指出，除土地外，當日還會拍賣建設公司負責人於38年前，在板橋後站商圈即館前東路與中山路一段路口，一手打造辦公大樓中的11樓辦公室、地下1樓商場及地下2樓停車位。

新北分署指出，本次共分甲乙丙丁4標第1次拍賣，甲標為新北市板橋區中山路一段2號11樓之9、館前東路13號11樓之1及11樓之2（全棟11樓）等3建物打通使用辦公室，其主建物連同陽台合計約96.44坪，公設合計約18坪，總計約114.44坪，位於板橋後站商圈，臨近府中捷運站，交通便利，頗具商業價值，現分別由義務人及其配偶與胞弟所分別開設的3家公司無償借用中，拍定後不點交，底價5,294萬元（每坪約46.3萬元）

乙標及丙標分別為同棟大樓地下1樓閒置中的部分商場及倉庫，均經打通後重新隔間，底價分別為1460萬元及417萬2,000元；丁標則為同棟大樓地下2樓7個停車位，底價1391萬元；因商場、倉庫及車位均無特定位置及編號，拍定後均不點交。

此外，這次還有拍賣其他土地，例如：中和區一名倪姓老翁死亡後，其繼承人有多人移居國外，因未依規定申報遺產稅，被國稅局追繳遺產稅及裁處罰鍰，共超過300萬元，其遺產3筆土地亦將分成2標拍賣，中和區福祥段406地號土地約19.4坪，位於福祥路1號1樓旁防火巷及該建物後門部分空地，底價4700萬元（每坪約242萬元）。

福祥段407地號土地約31.1坪，位於福祥路3號及5號1樓後方空地；407-1地號土地約0.4坪，位於福祥路5號及7號1樓後方的三角形畸零地，2筆土地合併成1標拍賣，底價合計6250萬元（每坪約198萬元），拍定後均依現況點交。

其餘尚拍賣坐落板橋、中和、三重、蘆洲及樹林等區土地將近60筆，及板信、華泰等2家銀行及國票綜合證券股份有限公司與太平洋電線電纜股份有限公司實體股票，另有1式商標權。

坐落中和區福祥段407及407-1地號土地，底價合計6250萬元。（記者王定傳翻攝）

座落中和區德光段83地號土地，底價1億146萬元。（記者王定傳翻攝）

坐落中和區德光段40地號土地，底價9870萬元。（記者王定傳翻攝）

新北分署6月份拍賣。（記者王定傳翻攝）

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