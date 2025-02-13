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    強國男大生啪「充氣女友」險被撞見竟放火滅證 宿舍新公告笑翻

    事後宿舍公告，「請同學們不要在樓內用明火處理『矽膠類的物品』……，以免發生火災」。（擷取自YouTube影片）

    事後宿舍公告，「請同學們不要在樓內用明火處理『矽膠類的物品』……，以免發生火災」。（擷取自YouTube影片）

    2025/02/13 00:08

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽省大學宿舍奇葩火警，男大生趁室友不在爽玩「充氣娃娃」，沒想到室友竟提早回來，他緊張得把充氣娃娃丟在走廊點火想燒掉「毀屍滅跡」，所幸沒有造成傷亡。

    綜合中媒報導，安徽省合肥工業大學男大生在宿舍使用「充氣娃娃」，室友卻提早回來，他當下十分慌張，突發奇想竟把充氣娃娃放在走廊上，直接點火焚燒，引發校園火警，好在火勢被及時撲滅。

    校方解釋，這名學生在宿舍走廊燒充氣娃娃，警衛直接聯繫消防隊，現場狀況也處理好了，沒有造成任何財產損失跟人員傷亡，已經和當事人學生溝通好了。不過，有學生發現，宿舍多出一條公告，「請同學們不要在樓內用明火處理矽膠類的物品以及一些可燃性垃圾，以免發生火災」。

    貼文引起網友熱議，「這下好了，本來只有室友知道的，搞的全網都知道了」、「無情無義，不是說好一夜夫妻百日恩嘛？」、「這位同學用最轟轟烈烈的方式，讓全校知道他分手了」、「可以不愛，但請別傷害，充氣娃娃承擔了所有」、「一燒成名，這下好了不光宿舍人知道了全學校的都知道了」。

    男大生害怕「充氣娃娃」被室友發現，竟在宿舍走廊放火燒掉。（擷取自微博）

    男大生害怕「充氣娃娃」被室友發現，竟在宿舍走廊放火燒掉。（擷取自微博）

    男大生異想天開在走廊上焚燒「充氣娃娃」，意外引發火警。（擷取自微博）

    男大生異想天開在走廊上焚燒「充氣娃娃」，意外引發火警。（擷取自微博）

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