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    5億高中生離奇墜樓 配偶哥哥被爆請假現身案發大樓

    夏家人並未住在案發大樓。（記者許國楨攝）

    夏家人並未住在案發大樓。（記者許國楨攝）

    2023/06/02 00:34

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市「5億高中生」離奇墜樓身亡，知情人士透露，夏姓配偶的父親曾說，「兩個兒子誰先結婚就得房產」，指的就是案發大樓10樓，夏男是否為取得房產甚至繼承賴生遺產，衍生「假結婚」導致賴男死亡，現在又驚爆夏男的哥哥案發前也曾現身事發大樓，整起案件更加撲朔迷離。

    賴姓高中生同婚不到兩小時就離奇墜樓身亡，為何年紀輕輕卻急著結婚？並非同志卻與同性結婚？賴母不相信兒子會輕生，全案疑點重重，指控夏男利用房產當誘餌，拐騙兒子，謀財害命。有傳言指稱，賴父生前曾經，「3個兒子誰先結婚，就把房產過戶給誰」，兩人才急著去登記。

    但經了解，賴父本來就對賴男有所偏愛，早就陸續將30筆房產過繼給賴男，若這句話由賴父所說，並不合理。知情人士透露，這句話其實是夏父說的，指的房產就是賴男墜樓的10樓房子，夏家人平時未居住。案情陷入膠著，最近幾乎每天都有人提供線索給法醫高大成，宛如全民辦案。

    據了解，夏父育有二子，夏男是小兒子，哥哥也未婚，夏父之前已將北區一間房產過戶到夏男名下，目前由夏男哥哥與母親同住，夏男則與父親住在北屯區的別墅兼事務所。有民眾昨天（1日）提供訊息給高大成說，這件案子若有共犯，是否有漏掉了一個人，就是夏男的哥哥，案發當天他也跟公司請假，是否要查查？

    被爆當天去 應是案發前1天

    而據掌握，夏男的哥哥在私人公司工作，與父親及弟弟從事的代書業務無直接關聯，夏男的哥哥5月4日案發前一天，也就是5月3日確實請假，他當天曾帶女友到案發大樓10樓，停留到晚上近12點才離去，隔天並未再到大樓，也就是說，夏男哥哥請假出現在事發大樓，應屬巧合。

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