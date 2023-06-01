獨家》檢舉未禮讓行人警「這樣回」民眾氣炸 中和分局：加強教育訓練

當事人檢舉未禮讓行人，警方回應令她氣炸。（翻攝自youtube「王男の交通日常」）

2023/06/01 17:41

〔記者陸運鋒／新北報導〕為擺脫「行人地獄」惡名，警方5月1日實施全國「路口不讓行人大執法」，但有騎士日前行經新北市中和區，看見許多人還是未禮讓行人，於是向中和分局檢舉，警方檢視影片回覆「行人號誌為閃紅燈，不符構成要件」，讓檢舉人氣炸，遂向本報投訴，並PO上網路公評。

根據youtube「王男の交通日常」影片顯示，當事人騎車行經中和區板南路時，遇到燈號為閃黃燈的行人穿越道，便停下禮讓左方站在行人庇護島的5名行人，而後方來車仍不停穿梭，這些人等待無車通過時，才快跑通過馬路。

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檢舉人向中和分局警方寄出影片檢舉，過幾天得到的回覆為「行人號誌為閃紅燈，不符構成檢舉要件」，檢舉人致電警方詢問，未料得到回應更令她傻眼，警方回「行人要過馬路，有設置保護按鈕就要去按」，但檢舉人質疑，汽機車本來就要停讓行人，警方又回「行人號誌是閃紅，表示他沒有去按」，有疑慮可以打去交通組」。

中和分局交通組組長詹敦茂今日回應，經查檢舉民眾5月18日上午9時許，有2台普重機車行經新北市中和區板南路655號前，未停車等待站立於行人庇護島上的行人穿越馬路，逕行穿越該行人穿越道往南勢角方向行駛。

詹敦茂指出，現行舉發車輛未停讓行人要件，以所檢舉之車輛行經行人穿越道，距離行人穿越道上的行人位置不足3公尺為原則，而與行人號誌狀態無關，影片中行人尚未進入行人穿越道，未符違規要件故不舉發結案。

詹敦茂坦言，交通分隊劉姓警員未能於第一時間妥適說明，致民眾對於本案查處情形產生質疑，內容尚欠妥當，將加強教育訓練，精進執法品質及應對技巧。

中和分局強調，「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案」，4月份取締299件不停讓行人，而5月份取締435件，已加強執法力道，將持續落實勤務，以維護交通秩序。

中和分局呼籲，車輛於行經劃設行人穿越道之路段，應停車讓行人穿越道之行人優先通行，勿搶先近身穿越行人通行，以減少事故發生風險，共同維護交通安全。

行人站在行人庇護島等待過馬路。（翻攝自youtube「王男の交通日常」）

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