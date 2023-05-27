行人走斑馬線遭撞倒要求改善 白喬茵：高市府畫標線錢用光了......

高雄市近日傳出，楠梓右昌國中附近有行人走在斑馬線上仍被機車撞倒，機車騎士甚至還肇事逃逸，高雄市議員白喬茵為此到現場會勘。白喬茵日前也曾參加「撐起行人保護傘」全台串聯活動（見圖）。（圖擷自臉書）

2023/05/27 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕為洗刷行人地獄惡名，警政署實施「全國路口不停讓行人大執法」，不過高雄市近日傳出，楠梓右昌國中附近有行人走在斑馬線上仍被機車撞倒，機車騎士甚至還肇事逃逸，高雄市議員白喬茵為此到現場會勘，事後在臉書發文質疑，她提出在路口設置行人保護時相以及重新規劃行穿線退縮，但高雄市府卻稱「今年畫標線的錢都用光了」，氣得她怒批「難道現在所有危險路口都要等到明年才可以改善了嗎？」

白喬茵在臉書發文指出，她的辦公室同仁近日目擊，有國中生在楠梓右昌國中附近的斑馬線行走時遭機車撞倒在地的意外，且機車騎士竟直接肇事逃逸。她為此邀集交通局回到現場辦理會勘，並在觀察車流和行人的交織後，提出在路口設置行人保護時相以及重新規劃行穿線退縮的要求，但市府卻告訴她「今年畫標線的錢都用光了」。

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白喬茵批評，「聽到這句話火都來了，請問這什麼意思？難道現在所有危險路口都要等到明年才可以改善了嗎？交通部說好要花費664億改善行人地獄的預算呢？」白喬茵也提到，與會人員有補充，他們會提出追加預算的經費，但要給他們一點時間。

白喬茵說，「我知道公部門走流程需要時間，但白目駕駛是不等人的、隨時說來就來。這件事情我一定會繼續追下去，不要讓這些改善行人地獄的經費花得既沒效益又不明不白」。

後續白喬茵也在留言處指出「今天走路去接小孩放學，綠燈亮了準備走斑馬線上過馬路時，一台、兩台、三台，哇，都急速從我面前過去 ，沒有一台禮讓行人，我就這樣不停在路口前進兩步倒退三步，以為自己在跳恰恰。」

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