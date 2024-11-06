11/6 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落新北

今晚（11月6日）開獎的第113000267期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供、資料照；本報合成）

2024/11/06 22:09

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月6日）開獎的第113000267期今彩539頭獎開出1注，由新北市新莊區中港一街117號「旺勝彩券行」開出，可得800萬元。

第113000267期今彩539中獎號碼為「06、11、14、18、22」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共249注中獎，每注可得2萬元；參獎共7516注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8631注中獎，每注可得50元。

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第113000267期39樂合彩中獎號碼為「06、11、14、18、22」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共262注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2048注中獎，每注可得1125元。

第113000267期3星彩中獎號碼為「843」，壹獎共33注中獎，每注可得5000元。

第113000267期4星彩中獎號碼為「6398」，壹獎共11注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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