西門町母子檔刺青師抄襲同業 這下被判刑還要賠錢

張姓母子刺青師被兩名女同業指控抄襲，北院判母子各4月、3月徒刑，還要賠償3萬4千元。（翻攝司法院判決書網站）

2023/05/29 13:47

〔記者溫于德／台北報導〕在北市西門町經營刺青店張姓女刺青師，將母字共4張刺青作品PO網宣傳，被另外兩名女刺青師提告抄襲。但母子否認抄襲，更指原告作品不具原創性；台北地院依鑑定結果認定母子藉由「改作」方式進行抄襲，日前依「擅自以公開傳輸之方法侵害他人之著作財產權罪」各判4月、3月徒刑，均得易科罰金，同時沒收盜圖刺青所賺取的所得共3萬4千元。

張姓母子另被求償40萬元部分，法官依著作權法規定認定應以實際收入為主，判母子須賠償兩名女刺青師共3萬4千元。刑、民均可上訴。

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張女被控2020年2月、3月、4月及11月，將母子的刺青作品上傳至臉書及IG，包括「紅色彼岸花」、「藍紫色彼岸花」、「鳶尾花」及「曼陀羅」等4張照片；其中，「紅色彼岸花」是由張女幫一名男顧客刺在後頸，其餘3張圖樣則由翁男替3名顧客刺青。

4張圖公開後，分別被在北市內湖區經營刺青工作室的盧姓女刺青師，以及經營私人工作室的郭姓女刺青師提告抄襲。檢方偵辦時，盧、郭兩人各自提供其創作的照片以及上傳網路的時間，證明張女母子倆侵害其著作權。

檢方認為，盧女2018年11月至2020年5月間，分別上傳「紅色彼岸花」、「藍紫色彼岸花」、「鳶尾花」等3張刺青創作，郭女則在2020年2月29日上傳1張「曼陀羅」作品；盧、郭上傳網路的時間點都比張女母子還早，依違法著作權法起訴母子。

北院審理時，張姓母子堅稱刺青圖都是自行設計，否認抄襲。其律師也說，告訴人設計的曼陀羅圖形、紅彼岸花、鳶尾花、藍紫彼岸花都很常見，所以不具原創性，不受著作權法保護；且母子經與客人討論後而獨立創作刺青圖案，毫無抄襲可言。

後來承審法官請台灣經濟經濟科技發展研究院鑑定曼陀羅圖形、紅彼岸花、鳶尾花、藍紫彼岸花圖案，並依鑑定結果認定張女母子是以「改作」方式進行抄襲，再將刺青作品上傳網路，確實侵害兩名女刺青的著作權。

法官審酌張女母子不尊重他人著作權，擅自「改作」，且犯後否認犯行，同時對兩名女刺青的生意造成不小的影響，依法量刑；民事部分，母子應賠償兩名女刺青師共3萬4千元。

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