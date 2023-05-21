為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    競選主視覺「KP」遭質疑抄襲 柯文哲：我們有花錢

    針對抄襲質疑，柯文哲今日受訪僅表示，他們有花錢找設計公司做，設計公司會出來回答。（記者廖振輝攝）

    針對抄襲質疑，柯文哲今日受訪僅表示，他們有花錢找設計公司做，設計公司會出來回答。（記者廖振輝攝）

    2023/05/21 18:14

    首次上稿 17:10
    更新時間 18:14（新增柯文哲辦公室說法）

    〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨主席柯文哲備戰2024總統大選，於19日公布競選主視覺設計，遭質疑主視覺Logo「KP」與知名圖庫作品雷同。對此，柯文哲今日受訪僅表示，他們有花錢找設計公司做，設計公司會出來回答。

    柯文哲今日出席台中市前有給職顧問林筱淇的《洞見思路．定義自己》新書發表會。針對競選主視覺Logo遭質疑抄襲，柯文哲受訪僅說，他們有花錢，設計公司會出來回答，至於競選口號「keep promise」遭質疑文法不對，正確應為「keep a promise」，柯文哲則表示，「keep a promise」不好唸，也說「如果哪裡要改就講一下」。

    針對抄襲質疑，柯文哲辦公室也表示，「KP」Logo為設計公司原創6款中的1款，每款均有草稿及設計發展概念，且經與多個國內外設計網站比對有無近似圖樣，均無近似後，擇定為主視覺，網友指控抄襲實為子虛烏有，柯文哲辦公室委託的設計公司，將依法處理後續事宜。

    柯文哲致詞時也分享，林筱淇是他兩次參選台北市長的發言人，他連任台北市長後，正想著應讓林筱淇去哪，結果林就被盧秀燕搶走，去台中擔任觀光旅遊局局長，並讚許林筱淇「很認真」，以後一定還會創造歷史，請大家拭目以待。

    被問到未來選戰是否需要林筱淇？柯文哲現場馬上詢問林「你要不要選台中」，並表示，民眾黨非常缺乏區域立委參選人，林現在若說要選，台中政壇今天就震動了。

    柯文哲指出，當過兩次競辦發言人的林筱淇，最大的特色是論述，而選舉其實很大層面要看個人意願，沒辦法強迫人去選舉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2024不排除「柯珊配」？柯文哲：黃珊珊也是人才之一
    2023/05/20 13:21

    2024不排除「柯珊配」？柯文哲：黃珊珊也是人才之一
    柯文哲「溼身」造勢：2024翻轉台灣命運轉捩點
    2023/05/20 11:43

    柯文哲「溼身」造勢：2024翻轉台灣命運轉捩點
    黃珊珊任柯文哲競選總幹事：盼乾淨廉潔成為台灣新價值
    2023/05/19 21:32

    黃珊珊任柯文哲競選總幹事：盼乾淨廉潔成為台灣新價值
    接任柯文哲競選總幹事 黃珊珊：國家領導人要正直誠信
    2023/05/19 14:38

    接任柯文哲競選總幹事 黃珊珊：國家領導人要正直誠信
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播