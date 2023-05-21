競選主視覺「KP」遭質疑抄襲 柯文哲：我們有花錢

針對抄襲質疑，柯文哲今日受訪僅表示，他們有花錢找設計公司做，設計公司會出來回答。（記者廖振輝攝）

2023/05/21 18:14

首次上稿 17:10

更新時間 18:14（新增柯文哲辦公室說法）

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨主席柯文哲備戰2024總統大選，於19日公布競選主視覺設計，遭質疑主視覺Logo「KP」與知名圖庫作品雷同。對此，柯文哲今日受訪僅表示，他們有花錢找設計公司做，設計公司會出來回答。

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柯文哲今日出席台中市前有給職顧問林筱淇的《洞見思路．定義自己》新書發表會。針對競選主視覺Logo遭質疑抄襲，柯文哲受訪僅說，他們有花錢，設計公司會出來回答，至於競選口號「keep promise」遭質疑文法不對，正確應為「keep a promise」，柯文哲則表示，「keep a promise」不好唸，也說「如果哪裡要改就講一下」。

針對抄襲質疑，柯文哲辦公室也表示，「KP」Logo為設計公司原創6款中的1款，每款均有草稿及設計發展概念，且經與多個國內外設計網站比對有無近似圖樣，均無近似後，擇定為主視覺，網友指控抄襲實為子虛烏有，柯文哲辦公室委託的設計公司，將依法處理後續事宜。

柯文哲致詞時也分享，林筱淇是他兩次參選台北市長的發言人，他連任台北市長後，正想著應讓林筱淇去哪，結果林就被盧秀燕搶走，去台中擔任觀光旅遊局局長，並讚許林筱淇「很認真」，以後一定還會創造歷史，請大家拭目以待。

被問到未來選戰是否需要林筱淇？柯文哲現場馬上詢問林「你要不要選台中」，並表示，民眾黨非常缺乏區域立委參選人，林現在若說要選，台中政壇今天就震動了。

柯文哲指出，當過兩次競辦發言人的林筱淇，最大的特色是論述，而選舉其實很大層面要看個人意願，沒辦法強迫人去選舉。

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