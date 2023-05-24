駁抄襲說 賴惠員：論文願送校再次審查

賴惠員說，她的論文已於今年度三月進行相似度比對，符合比對系統24%之內的標準。（資料照）

2023/05/24 05:30

〔記者蔡亞樺、林宜樟、賴筱桐、陳政宇、陳昀／綜合報導〕國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧及張斯綱昨召開記者會，指控民進黨立委賴惠員二○○九年中正大學碩士論文涉嫌抄襲研究生高參發的論文，訪談題目相似、指導教授也一樣；徐表示，她已具名向中正大學檢舉，呼籲民進黨總統參選人賴清德撤銷賴惠員的立委提名，否則學倫條款就是打假球。

賴惠員發布聲明回擊，徐的指控是以偏概全的抹黑，該論文已於今年三月進行相似度比對，相似部份大都是文獻回顧及資料引用，符合Turnitin論文比對系統廿四％之內的標準，為昭公信，她願將論文送中正大學學術倫理委員會再次審查，用專業的學術標準來回應徐的政治口水。

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中正大學主任秘書楊宇勛說，收到檢舉案後將啟動調查程序，行文相關權責單位，待事證完備，再召開學術倫理委員會做實質性審查。

徐巧芯表示，高參發二○○六年一月完成撰寫中正大學政治學研究所碩士論文「中央與地方層級選舉選民投票取向之研究—以雲林縣二○○四年總統大選與二○○一年縣長選舉結果為例」，賴惠員二○○九年完成中正大學政治學碩士論文「中央與地方層級選舉投票取向之研究—以新營市二○○五年縣長三合一選舉與二○○八年總統選舉結果為例」，比對發現賴與高論文相似度廿二％，賴論文十％來自維基百科。

徐批，賴惠員論文的文獻探討四十到四十四頁抄高參發論文的十九到廿二頁，訪談題目也只將雲林縣變成台南縣，賴惠員就是抄襲高參發、維基百科做論文。賴清德應該撤銷對賴惠員提名，如果不敢撤銷提名，就代表學倫條款是打假球。

綠：全面查藍參選人論文 侯陣營：真金不怕火煉

民進黨昨表示，將以相同標準全面審查國民黨所有參選人，包括總統參選人侯友宜。侯友宜陣營則回應，侯的論文禁得起考驗，真金不怕火煉，歡迎各界檢驗。

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