台男為懷孕女友扛50萬贖金困緬甸 母哽咽：連死活都不知道......

台北市議員應曉薇今偕同小惠（左二）與洪男家屬（右二）召開記者會，呼籲台北市警察局加強偵辦，斬草除根、解救受害者。 （記者蔡思培攝）

2023/05/29 12:06

〔記者蔡思培／台北報導〕台灣近年發生多起年輕人被拐騙到柬埔寨案件，孕婦小惠（化名）去年6月遭騙至國外從事詐騙，小惠男友（洪男）為讓她回台待產，扛下兩人賠付金，至今仍留在緬甸，需要50萬元才能返台。台北市議員應曉薇今偕同小惠與洪男家屬召開記者會，呼籲台北市警察局加強偵辦，斬草除根、解救受害者。

小惠去年6月在網路上看到柬埔寨荷官工作機會，抵達當地才得知是要從事詐騙，人力公司又以各種理由稱她違約，將她轉至緬甸。小惠與洪男在柬埔寨認識，一同被送到缅甸，兩人在恐懼中扶持產生感情，小惠在去年10月懷孕。洪男為了讓小惠回台灣平安生產，扛下小惠賠付金，至今仍留在緬甸。

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眼看兩人的孩子即將出生，小惠表示，一直在幻想、期待生產那天孩子的父親能突然出現，若政府無法幫忙找到孩子的父親，也希望民間救援隊能協助。小惠說，未來不管生活多困難，都會勇敢把孩子撫養長大。台北市社會局副局長廖雪如在記者會上承諾，會請社工協助小惠與寶寶；應曉薇也說，若洪男仍無法順利回台，一定會陪小惠待產。

洪男媽媽談起兒子一度哽咽，洪男原本從事餐飲業，去年7月看到網路徵才前往柬埔寨就失聯。洪媽媽表示，這段期間曾收到兒子的Line帳號傳訊息，但當她詢問起兒子所在地址為何，對方都表示不能說，讓她懷疑手機另一頭的到底是不是自己的兒子。洪媽媽無奈事發已經一年了，政府都沒有出聲，「做媽媽連兒子死活都不知道……」希望政府能出手協助。

應曉薇表示，很多台灣人前往柬埔寨、緬甸後受騙，現在仍有眾多年輕人在國外，政府卻灌輸外界這些年輕人從事詐騙、活該倒楣，但其實很多人也是受騙前往。應曉薇表示，台灣因外交處境、在國外無司法互助，多靠國際救援隊，救援隊至少已救出2000名無辜青年。

應曉薇呼籲政府不要遺忘無辜青年，大家都只想有口飯吃、多賺點錢，希望政府放下身段與國際合作。應坦言，她雖認為不該付錢給詐騙集團，否則會膨脹詐騙能量，但相信有很多受害者最終還是會付錢，她要求政府一定要斬草除根解救受害者，不能讓台灣「詐騙王國」稱號持續下去。

台北市警察局副局長李謀旺表示，台北市去年7月6日至今年5月28日，受理34件民眾報稱親友赴海外打工遭限制人身自由案件（41人），已破獲16件、緝捕犯嫌46人，仍有一半的人在國外。

李謀旺表示，警察機關受理案件會視為重大刑案辦理，也協請外交部列管案件，並與警政署刑事警察局國際科合作，透過駐外聯絡官到鎖定的東南亞區域偵查，但有些國家沒有邦交，偵查確實可能會遇到瓶頸。

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