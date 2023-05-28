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    悲！ 4位銀髮好友同車出遊車禍 1人魂斷台82線

    嘉義東西向快速公路死亡重大車禍，駕駛受困，消防隊員使用器材搶救。（嘉義縣消防局提供）

    嘉義東西向快速公路死亡重大車禍，駕駛受困，消防隊員使用器材搶救。（嘉義縣消防局提供）

    2023/05/28 17:31

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣台82快速公路高架下平面道路朴子往東石第一個路口，今天上午發生1死5傷重大車禍，4位年齡分別是80、74、70與60歲好友同乘轎車從雲林縣大埤鄉要到東石漁港旅遊，疑因未注意車前狀況追撞停等紅燈的休旅車，致坐在副駕駛座的70歲男子傷重送醫不治，事故原因由警方調查釐清中。

    嘉義縣消防局指出，上午8點50分獲報朴子市82快速公路往東石方向高架路段下來的路口發生車禍，立即派遣祥和、朴子及鹿草分隊前往處理，抵達現場回報為一輛轎車與休旅車發生車禍，有6名患者，1名（男性年約70歲）已無呼吸心跳及5名（均為男性，分別年約80、60、74、70及40歲）輕傷患者，分別送往衛福部朴子醫院及嘉義長庚醫院救治。

    嘉義長庚醫院表示，年約70歲男子於9點12分送抵醫院時，已完全測不到生命跡象，經急救30分鐘宣告不治。

    警方初步調查，74歲男子駕駛轎車，載著80、70與60歲男性友人自雲林縣大埤鄉出發，經中山高轉台82快速公路要前往東石漁港旅遊，行經台82快速公路7.9公里事故地點時，疑剛從高架路段下到平面道路，車速過快，又未能注意到前方交通路誌轉換，致煞車不及追撞前方停等紅燈的休旅車釀成死亡車禍。

    地方民眾表示，該路段為快速公路高架路段的終點，因長距離斜下坡，如果沒有適度減速相當危險，這次釀1死5傷路口就是下平面路段的第一個路口，再往前一個路口之前也曾發生物流車與拼裝車撞擊的兩死車禍，屬高危險路段。

    嘉義東西向快速公路平面路段發生死亡重大車禍。（嘉義縣消防局提供）

    嘉義東西向快速公路平面路段發生死亡重大車禍。（嘉義縣消防局提供）

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