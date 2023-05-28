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    軍人誘騙少女裸體視訊偷錄恐嚇交往 分飾2角騙她介紹少女當替代羔羊

    軍人誘騙少女裸體視訊偷錄恐嚇交往，分飾2角騙她介紹少女當替代羔羊，2少女裸體視訊被偷拍。情境照。（資料照）

    軍人誘騙少女裸體視訊偷錄恐嚇交往，分飾2角騙她介紹少女當替代羔羊，2少女裸體視訊被偷拍。情境照。（資料照）

    2023/05/28 14:54

    〔記者黃良傑／高雄報導〕戴姓男子當兵期間網交14歲少女小茹（化名），誘惑、慫恿其自拍裸露胸部照片供其觀看，約出看電影時伸手撫摸她下體，後不甘小茹提分手，恐嚇散發她的祼照，戴男知道留不住小茹，分飾自己好友騙小茹介紹其他少女替代她，便能勸戴不再騷擾她，小茹介紹少女小玉（化名）接替自己，小玉被騙裸身視訊遭戴男偷錄，2女報案，戴以30萬元和解，仍被判刑2年、10月，獲緩刑5年。

    判決書指出，被告戴男於2019年7月入伍服兵役，隔年5月間尚在服兵役時，透過臉書結識少女小茹，網路聊天一再誘惑、慫恿小茹自拍裸露胸部照片供其觀看，小茹自拍裸露胸部猥褻影片供戴觀賞，後約看電影，在電影院内，將手伸入她的内褲撫摸下體。

    被告不滿小茹欲分手，恫稱若不與他外出，將散布甲女裸露胸部照片等語，小茹告知父親，父女向警方報案；戴男想找女替代，涉嫌以假帳號「bb」佯稱被告友人，自導自演向小茹誆稱，若介紹女生給他，願協助制止戴再打擾她，小茹不疑有他，介紹少女網友小玉給「bb」，戴男又如法炮製，視訊誘騙小玉裸露胸部、下體，再偷偷錄拍下來。

    戴男事後又恫嚇小玉「若不繼續脫衣與其裸體視訊，將去學校弄她」，使少女心生畏懼，小玉向母親求助，母女向另一分局報案，高市警局追查發現2少女受害，均出自同一人，將戴男移送法辦，被告事後與被害人共30萬元和解，高雄高分院依兒童及少年性剝削防制條例，各判刑2年、緩刑5年，以及10月、得易科罰金，全案可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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