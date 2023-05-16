綠帽夫偷拍外遇妻手機蒐證 反被告妨害秘密判拘役

吳男宣稱偷拍妻子手機是「阻卻違法」，台中地方法院法官卻認為無正當性而判處拘役50日。（記者張瑞楨攝）

2023/05/16 10:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市吳姓男子懷疑妻子外遇，2021年至2022年間，檢視賴姓妻子手機，並拍攝許姓男子寫給妻子的情書，以及兩人一起出遊的照片，再將這些證據拿來用於離婚訴訟，妻子去年收到「家事起訴狀」，始知手機內容被偷拍，氣得提出妨害秘密罪告訴，吳男辯稱是「阻卻違法」，台中地院卻認為欠缺正當性，依據「竊錄他人非公開活動及言論罪」等罪名判處拘役50日，可易科罰金5萬元。

判決書指出，吳男發現妻子賴女行為舉止有異，想探知妻子交友情形，2021年10月間，趁妻子賴女不注意而檢視手機，發現許姓男子寫給妻子的情書，遂將之翻拍存證，翌年（2022年）1月間，又趁妻子洗澡時再度檢視手機，拍攝妻子與許男從2021年9月至2022年1月，一起出遊台中市、南投縣魚池鄉、嘉義縣仁義潭等處照片，還拍攝兩人的LINE對話紀錄，之後，拿上述證據向台中地方法院提出家事起訴狀（離婚），妻子賴女始知自己手機被丈夫偷拍。

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台中地方法院審理時，吳男辯稱他是蒐集妻子外遇的證據，並非「無故」，法官卻認為，法的妨害秘密罪中，所謂「無故」，是指欠缺法律上正當理由，一般人伸張或保護自己權利，亦應考量法律規範，衡量侵害手段與法益保障間的適當性、必要性與比例原則，避免流於恣意。

法官認為，夫妻雙方有忠貞義務，非任配偶的一方，需要被迫接受另一方全盤監控生活與社交活動，因此，不得藉口懷疑或有調查配偶外遇的必要，即認有恣意窺視、竊聽他方等行為，吳男竊錄情書、照片、LINE對話紀錄，是本於「私益」，既無法律依據，更非道義、習慣所認可，依據「竊錄他人非公開活動及言論罪」等罪名判處拘役50日，可易科罰金與上訴。

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