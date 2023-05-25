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    首頁　>　社會

    「社會在走，『阿法』要有」！小孩受傷大人談判 撂10輛Alphard商旅車幼兒園堵人

    10輛Toyota Alphard商旅車在幼兒園前聚集，警方趕往盤查後驅離。（民眾提供）

    10輛Toyota Alphard商旅車在幼兒園前聚集，警方趕往盤查後驅離。（民眾提供）

    2023/05/25 20:56

    〔記者許國楨／台中報導〕真的是「社會在走，『阿法（Toyota Alphard商旅車）』要有」！台中市兩名家長因小孩幼兒園玩耍時，有一人不小心受傷，雙方先在家長群組開嗆未果，進而相約隔天談判，今天清晨有一方家長果然一口氣就撂了10輛阿法到幼兒園前助勢，大陣仗引起側目，所幸警方及時趕往強制驅離，未釀事端。

    據車商表示，原新車要價265萬元的Toyota Alphard商旅車，近年來因乘坐舒適且有派頭，受到不少社會人士喜好，儘管已漲價到285萬元仍相當搶手，導致江湖上甚至流傳「社會在走，『阿法（Toyota Alphard商旅車）』要有」這句順口溜，令人莞爾。

    而上述事件據了解，係因一名男家長因小孩在西屯區就讀的幼兒園內，遊玩過程中不慎弄傷另名女家長的小孩，雙方因而在幼兒園家長LINE群組爭吵互嗆，並約定隔天在幼兒園談判，今天上午7時45分許，只見幼兒園前陸續開來多輛阿法聚集，大陣仗及氣勢一度引起其他家長及民眾側目。

    原來是男家長夫妻與友人共13人，分別駕駛10輛高檔阿法商旅車，停在幼兒園外等待對方，但女家長及其小孩並未到校上課；轄區警方獲報不敢大意，出動警網4車8員到場盤查約制，除查抄相關人員資料，且為避免聚眾滋事，立即運用優勢警力將民眾驅離。

    警方表示，因雙方已互控恐嚇、妨害名譽及個資法等罪，警方依法移請台中地檢署嚴辦，並呼籲民眾遇有糾紛應循正當管道解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心生活環境。

    10輛Toyota Alphard商旅車在幼兒園前聚集，警方趕往盤查後驅離。（民眾提供）

    10輛Toyota Alphard商旅車在幼兒園前聚集，警方趕往盤查後驅離。（民眾提供）

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