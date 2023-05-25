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    「直播主之亂」 連千毅判囚7年定讞 檢方啟動防逃

    網路直播主、天道盟太陽會高雄分會長連千毅確定要關7年，最高院已通知檢方啟動防逃機制。（資料照）

    網路直播主、天道盟太陽會高雄分會長連千毅確定要關7年，最高院已通知檢方啟動防逃機制。（資料照）

    2023/05/25 16:35

    〔記者張文川／台北報導〕網路直播主、天道盟太陽會高雄分會長連千毅，2019年9月在高雄市引發一連串槍擊、恐嚇滋事案件，引發警政署高層震怒，掃蕩該堂口，檢方起訴連千毅等27人；一審高雄地院依組織犯罪、槍砲等罪，將他判處7年有期徒刑，以及得易科罰金的恐嚇等罪判1年徒刑，二審高等法院高雄分院去年10月駁回上訴，維持原刑期；最高法院今駁回連千毅上訴定讞，確定要關7年，最高院已通知檢方啟動防逃機制。

    判決指出，連千毅在2016年成立蘭庭國際，吸收多人加入太陽會高雄分會，以高雄市鼓山二路的倉庫為直播及幫派活動據點，連是分會實際主持人，但由謝育全暫任高雄分會會長，楊姓、黎姓男子分別擔任副分會長。連、謝2人經常在臉書上炫耀誇飾其黑道勢力，連千毅習於開直播帶貨，以「現主時（現在）」、「刷一整排愛心、漢堡」、「包軌（包起來）」等誇張言詞而走紅。

    2019年9月連千毅不滿女網友在網路批評他所售的精品，指示鍾姓手下在臉書發文嗆聲；同月17日凌晨1時22分許，寵物店老闆鄭又仁不滿連千毅作風，駕車前往其直播倉庫叫囂，持刀械毀損直播倉庫鐵門電鈴、監視器設備等。

    連千毅隨即指揮黎姓男子帶等著高雄分會11名成員，展開報復行動，同日凌晨2時49分許，在鼓山二路某處見陳姓、葉姓被害人在場，誤認是鄭的同夥，毆打2人成傷，砸毀其車輛。

    連千毅又邀集林姓、羅姓男子等人，於同日晚上10時30分許，分持棍棒、刀械前往鄭的寵物店敲砸門窗，並砸毀鄭的客人的車。

    連、鄭兩派人馬在高雄街頭高調衝突，視警政單位於無物，警政署高層深表不滿，檢警合作規劃執行掃蕩「天道盟太陽會高雄分會」及苗栗等處所，起訴連千毅等27人。

    高雄地院一審2020年依主持犯罪組織罪，將連千毅判刑3年半，依非法持有槍枝罪判刑4年、併科罰金10萬元，合併應執行7年，另依2件強制罪、毀損罪各判處可易科罰金的4月、6月徒刑、拘役55日，合併為1年。

    二審、三審皆駁回連千毅上訴，全案今日定讞，連千毅近期將入獄，法院已通知檢方啟動防逃。

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