詐彈犯「張海川」找到了！中國公安5/5已傳喚到案

警政署警政委員周幼偉（右）表示，中方已傳喚詐彈犯張海川到案。（記者吳政峰翻攝）

2023/05/25 10:32

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院司法及法制委員會25日邀請相關機關進行「有關我國各機關、風景區等不斷收到『詐』彈恐嚇，政府相關機關如何因應境外資訊恐攻，保障我國政經秩序，遏止此類犯罪」報告，警政署警政委員周幼偉表示，透過「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」請求中方協助，「詐」彈嫌犯張海川已於5月5日到案。

我國近期收到大量詐彈恐嚇信，經查疑為曾在台灣就讀的中國學生張海川所為，惟張海川已返回中國，警方必須利用兩岸共打協議，請求中方協助，近日獲得公安善意回應。

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周幼偉指出，中方過去認為恐嚇案發生在台灣，辦案進度並沒有很積極，惟近日發生多起詐彈案，中方已啟動調查協助，並於5月5日傳喚張海川到案，張海川否認其中一起假冒前立委恐嚇案是他所為，兩岸還在協力偵辦中，與中國警方之間聯繫並無落差，對方也全力處理。周幼偉強調，目前雖然沒有看到其他嫌疑人，但要避免犯罪模仿。

法務部統計，截至5月23日為止，刑事局受理「『詐』彈信恐嚇」相關案件總計258件，地檢署受理總計83件。地檢署的83件中，遭恐嚇地點包含政府機關、大眾運輸系統、風景區及校園。詐彈案依照個案具體犯罪行為，可能觸犯刑法妨害秩序罪章、公共危險罪章、妨害自由罪章或妨害電腦使用罪章及民用航空法。

法務部表示，已責成高檢署統籌督導各地檢署及相關執法機關，儘速查辦，如涉及刑事不法犯罪，將從嚴偵辦，以遏止擾亂社會安寧不法行為。高檢署已明定各地檢署受理相關案件，經初步調查倘認屬同一犯罪行為者所為，統一移轉至單一地檢署偵辦，使案件整合於專責檢察官指揮下，有效蒐證、證據整合，以遏止不法犯罪。

高檢署5月22日、23日連2日邀集檢察機關、調查局及刑事局，召開「『詐』彈恐嚇案件聯繫會議」，決議檢、警、調建立聯繫窗口，隨時交換資訊，供研判各案件相關性；民眾或機構收到恐嚇郵件，警方依法受理後，將相關資料統一彙整到刑事警察局電信偵查大隊，以利證據整合；擇定單一地檢署指揮偵辦。已繫屬其他地檢署的案件，統一報由二審檢察署移轉管轄；落實司法互助，強化跨境犯罪查緝。

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