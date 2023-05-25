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    獨家》新北撞球館疑遭洗劫！報案變「竊盜」 老闆打110被叫去訓斥

    撞球間老闆張姓女子認為自己的案子被大案小辦，指出報案三聯單上寫明受理案由為「竊盜」，打110詢問還被警方訓斥。（記者徐聖倫攝）

    撞球間老闆張姓女子認為自己的案子被大案小辦，指出報案三聯單上寫明受理案由為「竊盜」，打110詢問還被警方訓斥。（記者徐聖倫攝）

    2023/05/25 08:59

    〔記者徐聖倫、陸運鋒／新北報導〕新北市板橋四川路一家撞球館上週遭前員工洗劫，張姓女老闆報案，警方以「竊盜」受理，但張女事後透過法律諮詢，認為該犯嫌先是出言威脅櫃檯員工，接著入內拿錢，至少應以「恐嚇取財」受理，質疑警方大案小辦，更讓張女覺得奇怪的是，她透過110詢問她的疑慮，卻被派出所員警叫到所內「訓話」，指她為何不打派出所電話要撥110，張女覺得無奈，向本報投訴。

    板橋分局：督察組介入調查 處理不周將嚴懲

    板橋警分局長黃南山表示，本案已聲請拘票並鎖定犯嫌行蹤，將盡速逮捕犯嫌，還給民眾一個公道。目前督察組已全面介入調查，同仁辦案若案類部分處理不周，必嚴懲不貸。

    至於要求民眾不能打110的警員解釋，因為他已去過現場，並有留派出所電話，直接聯繫派出所較迅速，才問對方為何還要打110？黃南山強調，該員雖非惡意，但已違反規定，針對此事已對該警員及所長行政懲處，未來分局也將加強宣導，承諾不會再有同樣情況發生。

    張女指控，她的前員工36歲蔡男曾有偷錢紀錄，她念在主僱情誼，放蔡男一馬，不料蔡男沒學乖還變本加厲，16日上午9時許，已離職的蔡男回到撞球館，向櫃檯員工稱「我有刀，你給我一包香菸，然後躲去廁所」，櫃檯員工本來打算相勸，後擔心自身安全，還是去廁所躲起來，任蔡男進櫃檯掃空現金1萬2000元。

    張女事後帶著受害員工前往板橋警分局後埔派出所報案，陳姓員警做完筆錄依規定開立報案三聯單給張女，張女見到單上案類寫著「竊盜」，員工的三聯單則是「妨害自由」，這讓她不明所以，友人建議去電110確認案類，110轉報回派出所，張女卻被叫回派出所釐清。

    張女說，這一去卻換來一頓訓，她指稱陳員態度頗兇，讓她誤以為自己打110是做錯事，不斷向陳員道歉，且陳員堅持本案就是「竊盜」與「妨害自由」，還向她說「竊盜案要排隊啦！沒這麼快」，案發至今都沒有下文。

    蔡姓男子走進櫃檯出言威脅「我有刀」，要求員工去廁所躲避，好讓他順利洗劫櫃檯。（記者徐聖倫翻攝）

    蔡姓男子走進櫃檯出言威脅「我有刀」，要求員工去廁所躲避，好讓他順利洗劫櫃檯。（記者徐聖倫翻攝）

    撞球館內監視器清楚拍下，員工因蔡姓男子出言威脅，擔心自身安全前往廁所躲避後，蔡男進入櫃檯大肆洗劫身影。（記者徐聖倫翻攝）

    撞球館內監視器清楚拍下，員工因蔡姓男子出言威脅，擔心自身安全前往廁所躲避後，蔡男進入櫃檯大肆洗劫身影。（記者徐聖倫翻攝）

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