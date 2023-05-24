海空救難組合升級 黑鷹直升機首次成功落艦海巡新竹艦

海洋委員會海巡署艦隊分署4000噸級的新竹艦今天在台北港海巡基地碼頭，與空勤總隊UH-60M黑鷹直升機順利完成首次落艦任務，象徵台灣海巡及空勤總隊在海上救生救難領域能量大幅提升，締造新猷。（記者吳仁捷翻攝）

2023/05/24 22:14

〔記者吳仁捷／新北報導〕海洋委員會海巡署艦隊分署4000噸級的新竹艦今天在台北港海巡基地碼頭，與空勤總隊UH-60M黑鷹直升機順利完成首次落艦，象徵台灣海巡及空勤總隊在海上救生救難領域，可望透過有效合作，應處更多元複雜的任務與挑戰，為台灣近、遠洋海空聯合搜救機制創造歷史新頁。

海巡署強化海上搜救能量，推動「籌建海巡艦艇發展計畫4000噸級巡防艦與黑鷹直升機艦機組合訓練」，採取逐步提升操作難度方式，陸續完成AS-365海豚直升機與嘉義艦、新竹艦等10艘1000噸級以上巡防艦常態性落艦訓練。

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今天更透過10噸級直升機落艦，可謂實地驗證4000噸級巡防艦飛行甲板設施、結構及規格均符合造艦設計規範，成功完成鉤練繫留組合訓練，達成歷史性一刻。

艦隊分署長廖德成表示，新竹艦與空勤黑鷹直升機成功完成落艦組合訓練，代表大幅提升台灣海巡、國搜單位執行海上搜索及救援效能，展現更堅強的海域巡防實力，並可因應更多元的海上任務與挑戰，未來仍將持續逐步厚植海上巡防能量，有效捍衛我國主權及漁權，確保民眾生命財產安全。

海洋委員會海巡署艦隊分署4000噸級的新竹艦今天在台北港海巡基地碼頭，與空勤總隊UH-60M黑鷹直升機順利完成首次落艦任務，象徵台灣海巡及空勤總隊在海上救生救難領域能量大幅提升，締造新猷。（記者吳仁捷翻攝）

海洋委員會海巡署艦隊分署4000噸級的新竹艦今天在台北港海巡基地碼頭，與空勤總隊UH-60M黑鷹直升機順利完成首次落艦任務，象徵台灣海巡及空勤總隊在海上救生救難領域能量大幅提升，締造新猷。（記者吳仁捷翻攝）

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