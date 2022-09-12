強化災害搶救作業 空勤總隊出動黑鷹聯合演訓

空勤總隊今天出動UH-60M型黑鷹直升機進行演訓。（屏東林管處提供）

2022/09/12 19:56

〔記者蘇福男／高雄報導〕林務局屏東林管處、內政部空中勤務總隊與消防署，今天分別在屏東縣里港鄉朧祥河濱公園、高雄巿六龜區葫蘆谷地區，進行黑鷹直升機空中機降吊掛和機腹水袋掛載演訓。

屏東林管處表示，該處轄管國有林地達22萬公頃，多位於偏遠山區，一旦發生森林火災，亟需仰賴空勤隊出動直升機執行火場觀測、人員及物資運補，聯合空中滅火作業，以最短時間撲滅林火，減少林木損失。

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今天空勤總隊出動UH-60M型黑鷹直升機進行演訓，其中，「直升機人員吊掛演訓」內容包括直升機手勢指揮、機體人員安全進出艙及艙內安全確保、靜力繩機體固定、模擬訓練場繩索下降及人員纜索回收、黑鷹直升機空中繩索垂降及纜索人員回收等課程及實作；「直升機機腹水袋掛載演訓」則包含機腹水袋裝載、搬運、收納、密閉式水袋掛載、投放及臨時起降場開設注意事項學科訓練等科目及實際操作。

屏東林管處表示，台灣地形崎嶇、地貌豐富，在徒步需耗時數日的偏遠山區，利用直升機運送人員與物資更有效率，希望藉由陸空聯合演訓，持續精進森林護管員實務作業，充分發揮災害搶救統合作業默契。

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