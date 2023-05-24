殺人犯假釋頻酒駕 終於入監還稱「喝酒提神反而安全駕駛」

新北地院。（資料照）

2023/05/24 16:21

〔記者王定傳／新北報導〕因殺人被判無期徒刑的胡姓男子，在假釋出獄後數度酒駕，1次獲得緩起訴、2次獲得免刑，去年7月12日，他又酒駕騎乘電動自行車被逮，這次法院判他4個月徒刑，胡沒上訴，檢方也不給他易科罰金，胡男入監後，向法院聲明異議被駁回，更扯的是，原來他在去年7月12日被逮4天後再度酒駕被判刑2個月後上訴稱「喝酒有提神效果，反而可以安全駕駛」，被新北地院合議庭駁回確定。

檢警調查，1997年間，胡男因殺人案件被判處無期徒刑，2017年1月23日假釋出監，假釋期間付保護管束；但隔月2日，他就因酒駕開車被逮，法院簡易判決處以4個月徒刑，併科罰金4萬元。

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上訴後，新北地院合議庭認為他有疾病，案發時身體疼痛沒帶止痛藥而喝酒止痛，犯後態度良好，無其他酒駕行為，屬偶發性犯罪又未釀成事故，若因此被判刑，假釋會被撤銷，將使他喪失復歸社會機會，加上他積極更生，投入社會，予以免刑。

怎料，2018年間，胡男竟在一天之內2度酒駕騎車被逮，1次檢方給予緩起訴，1次起訴後被判刑2月，上訴後，新北院合議庭仍給他機會，以他同日2次酒駕時間相隔有5小時之久，未釀成事故，犯罪情節輕微，加上他有積極參與戒酒癮治療及輔導事實，再給免刑。

胡男卻不知悔改，去年7月12日換騎乘電動自行車酒駕被逮，4天後仍舊騎電動機車酒駕，他分別被判刑4個月及2個月，4個月部分他未上訴，檢方不給他易科罰金，送他入監。

胡男入監後向法院聲明異議，聲稱自己有疾病，現代研究亦證實「適度喝酒，可以振奮精神」，他不是為了喝酒而喝酒，而是為了自身安全及用路人安全，喝酒提神、止痛，並指控檢方不准他易科罰金違憲，要法院裁定撤銷，並迅速行文台北看守所先行釋放他；法官則認為檢方是依法執行其職權，核無逾越法律授權、專斷等濫用權力等情事，予以駁回。

胡男對被判刑2個月部分上訴，卻仍聲稱：「因罹患疾病不得已才飲酒後駕車，飲酒後有提神的效果，反而可以安全駕駛，請撤銷原判決改判無罪」，合議庭不採信，近日駁回上訴確定。

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