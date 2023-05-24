為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    基隆50個路口 不停讓行人強勢執法

    員警每天在路口站2個小時執行車輛不停讓行人。（記者盧賢秀攝）

    員警每天在路口站2個小時執行車輛不停讓行人。（記者盧賢秀攝）

    2023/05/24 15:03

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕強力取締不停讓行人，基隆市即日起至6月4日在50處易發生事故的路段強勢執法，洗刷行人地獄惡名。市議員曾怡芳今天邀基隆市警察局長張樹德「站路口」，體驗警察的辛苦，要求人力調配平衡，難怪員警要逃離基隆市。

    基隆市議會民進黨團昨天聯合總質詢基隆員爆出逃潮，行人友善是其中原因之一，議員怡芳質疑員警是人民保母，勤務繁重員警還要站路口，她還接到爆料，有的偏遠地區1人1天連續站4小時，實在吃不消。她邀張樹德今天中午到愛三與仁一路口前一起「站路口」，體驗員警辛勞，妥善調整人力。

    員警指出，現在取締的件數有下降趨勢，剛開始2個小時取締7至10件，現在已下降到1至2件，駕駛也會主動停下來禮讓行人。

    張樹德指出，民眾守法提升，行人安全提升是好事，根據警政署的要求，即日起至6月4日辦理「行人高發事故路口精緻執法」，基隆市50處易發生事故路口加強「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「道路障礙」等4項交通違規取締，強勢執法洗刷行人地獄惡名，警方也也滾動式檢討，民眾守法提升了，會縮小路口，調整人力，絕對沒有1個人連續站4小時的情況。

    據市警局交通隊統計，在人潮高密集穿越路口執行車輛不停讓行人執法，1月20日起5月20日止，共取締4044件（汽車1145件、機車2899件），路口行人的交通事故計發生83件，較去年同期發生104件減少21件，下降幅度約2成。

    市議員曾怡芳（右）與警察局長張樹德（左）站路口。（記者盧賢秀攝）

    市議員曾怡芳（右）與警察局長張樹德（左）站路口。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    洗刷「行人地獄」惡名不能只取締違規車輛 警透過後照鏡揪出違規行人
    2023/05/24 14:14

    洗刷「行人地獄」惡名不能只取締違規車輛 警透過後照鏡揪出違規行人
    護行人精緻執法再2週！中警今年抓1.3萬件 10大事故路口曝光
    2023/05/24 13:36

    護行人精緻執法再2週！中警今年抓1.3萬件 10大事故路口曝光

    高雄春藝歌仔戲 三檔精彩劇目 壓軸精彩上演
    道安改善7年400億元 行人安全首重「這幾項」
    2023/05/24 10:25

    道安改善7年400億元 行人安全首重「這幾項」
    行人地獄！車輛不禮讓呼嘯而過 熱心女挺身攙扶老婦過馬路
    2023/05/23 17:46

    行人地獄！車輛不禮讓呼嘯而過 熱心女挺身攙扶老婦過馬路

    夏日特惠 探索海島新玩法
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播