基隆50個路口 不停讓行人強勢執法

員警每天在路口站2個小時執行車輛不停讓行人。（記者盧賢秀攝）

2023/05/24 15:03

〔記者盧賢秀／基隆報導〕強力取締不停讓行人，基隆市即日起至6月4日在50處易發生事故的路段強勢執法，洗刷行人地獄惡名。市議員曾怡芳今天邀基隆市警察局長張樹德「站路口」，體驗警察的辛苦，要求人力調配平衡，難怪員警要逃離基隆市。

基隆市議會民進黨團昨天聯合總質詢基隆員爆出逃潮，行人友善是其中原因之一，議員怡芳質疑員警是人民保母，勤務繁重員警還要站路口，她還接到爆料，有的偏遠地區1人1天連續站4小時，實在吃不消。她邀張樹德今天中午到愛三與仁一路口前一起「站路口」，體驗員警辛勞，妥善調整人力。

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員警指出，現在取締的件數有下降趨勢，剛開始2個小時取締7至10件，現在已下降到1至2件，駕駛也會主動停下來禮讓行人。

張樹德指出，民眾守法提升，行人安全提升是好事，根據警政署的要求，即日起至6月4日辦理「行人高發事故路口精緻執法」，基隆市50處易發生事故路口加強「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「道路障礙」等4項交通違規取締，強勢執法洗刷行人地獄惡名，警方也也滾動式檢討，民眾守法提升了，會縮小路口，調整人力，絕對沒有1個人連續站4小時的情況。

據市警局交通隊統計，在人潮高密集穿越路口執行車輛不停讓行人執法，1月20日起5月20日止，共取締4044件（汽車1145件、機車2899件），路口行人的交通事故計發生83件，較去年同期發生104件減少21件，下降幅度約2成。

市議員曾怡芳（右）與警察局長張樹德（左）站路口。（記者盧賢秀攝）

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