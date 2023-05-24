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    隱姓埋名2年通緝犯亡命拒捕逃竄3公里 塞在車陣中連同毒女友被逮

    新北市李姓毒蟲被通緝2年，搭載女毒蟲見警拒捕，在蘆洲、五股一路逃亡危險駕駛，警方攔停車流，在車陣中緝捕毒鴛鴦到案，壓制盤查。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市李姓毒蟲被通緝2年，搭載女毒蟲見警拒捕，在蘆洲、五股一路逃亡危險駕駛，警方攔停車流，在車陣中緝捕毒鴛鴦到案，壓制盤查。（記者吳仁捷翻攝）

    2023/05/24 10:07

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市李姓毒蟲搭載繆姓女毒蟲外出，見警攔停闖紅燈後，一路在蘆洲市區逆向逃竄，警方發動攔截圍捕，並在成蘆橋五股端攔停下橋車潮，隨後持荷槍實彈，喝令李嫌及車上繆姓女子下車，共在李男身上及車上起出15包共470餘公克海洛因等毒品，懷疑兩人涉及販毒，加上李嫌被通緝逃亡2年，才會見警死命逃亡拒捕。

    蘆洲警分局集賢所警員黃俊諺、簡辰恩今天清晨巡邏，途經蘆洲區復興、民權路口，要攔停一輛在路邊並排的轎車，但駕駛拒絕攔停，紅燈右轉加速離去，期間在蘆洲市區高速逃亡，五度逆向危險行駛，員警通報勤務指揮中心啟動攔截圍捕。

    員警一路緊追，因當時為尖峰時段，在車後2000餘公尺跟監待機，等到快到五股區成蘆橋下橋處，成州所警員吳永駿、謝獻鋒攔停下橋車流，眾警荷槍實彈衝上前，將41歲李嫌及40歲繆女這對毒鴛鴦壓制，在李男身上起出3包愷他命、另於車上起出

    3包海洛因（毛重185公克）、4包安非他命（毛重273.19公克）、5包愷他命5包（總毛重12.22公克）。

    李男透露，他因毒品案未到案被通緝，2年來以洗車作掩護，毒品通緝執行2年；繆女也有毒品前科，經營手機配件，警方將兩嫌移送法辦，續追毒品來源。

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