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    首頁　>　社會

    上銬前從身上搜出手銬鑰匙 通緝犯辯是「情趣用品」

    警方於張嫌住所緝獲的毒品及搜身搜出的手銬鑰匙。（記者鄭景議翻攝）

    警方於張嫌住所緝獲的毒品及搜身搜出的手銬鑰匙。（記者鄭景議翻攝）

    2023/04/18 15:17

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖區一名張姓毒販，多次販毒遭地檢署通緝，內湖分局文德派出所警方日前在新生北路三段某飯店前埋伏，順利緝獲張嫌，要上銬前警方實施搜身，居然發現張嫌身上有可以用來脫身的手銬鑰匙，張嫌見保命道具被發現，情急下竟宣稱那是「情趣用品」，讓警啼笑皆非。

    內湖分局文德派出所副所長陳明昶及警員鄭富鴻、薛皓謙，獲知轄內張姓毒販因多次販賣毒品案，遭地檢署發布通緝，不甘入監服刑而四處藏匿，日前掌握張嫌行蹤後，研判張嫌居住在中山區新生北路三段某飯店，經過埋伏順利緝獲張嫌。

    警方表示，緝捕過程中張嫌不斷掙扎反抗拒捕，警方強勢將他壓制在地，於搜身過程發現張嫌隨身攜帶鑰匙串內藏有手銬鑰匙，研判張嫌將作為日後遭警方查獲時，利用該鑰匙伺機脫身，雖張嫌對手銬鑰匙來源避重就輕，稱是情趣手銬所附，仍予以查扣。

    警方還在張嫌居住地旅館房間，起獲第一級毒品海洛因針筒2支、第二級毒品安非他命吸食器玻璃球2組、總毛重37.45公克的三級毒品K他命5包，全案依涉通緝及毒品危害防制條例案分別解送士林、台北地檢署偵辦。

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    內湖分局移送犯嫌。（記者鄭景議翻攝）

    內湖分局移送犯嫌。（記者鄭景議翻攝）

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