為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「資深」毒品通緝犯 坐上警車離奇暴斃

    車城歷史級毒品走私案，破案時轟動全國。（本報資料照，記者蔡宗憲翻攝）

    車城歷史級毒品走私案，破案時轟動全國。（本報資料照，記者蔡宗憲翻攝）

    2020-08-27 22:46:24

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春地區一名63歲李姓毒品累犯，因涉及2018年底車城一起重量級走私案，可能遭判10幾年刑期，但他拒絕到案到處躲藏遭通緝，上週被恆春警方在一處工地發現，卻堅決否認身份，配合警方上車返回釐清時，突然在車上出現身體不適及昏迷狀況，緊急送醫仍不治，家屬對其死因雖無意見，警方仍依規定報請檢察官相驗，確切死亡原因仍待檢警解剖後釐清。

    發生在2018年間的車城海口走私毒品案，號稱歷年最大宗岸際海洛英走私案，當時查獲毒梟走私一級毒品海洛英磚1240塊，重量高達470公斤，市值約60億元，逮獲12人，其中4嫌因涉案情節重大被判無徒刑，其餘共犯則分處15至20年不等徒刑，而遭通緝的李嫌據悉也參與此案。

    除了涉及這起毒品案，李姓毒犯身上早就因為多起毒品案件判刑，因逃避入獄執行遭通緝，恆春警方接獲線報，得知李嫌在恆春一處工地打零工，上週動員警力前往查緝，李姓毒犯見優勢警力到場，只能乖乖接受警方詢問。

    派出所員警據報到場時因尚未完全確認李嫌身分，故對其實施盤查，李嫌對員警的盤問一概否認，在場員警發現李嫌神情有異，似乎分外緊張，詢問身分過程中卻不斷向員警報假名，否認自己是遭通緝的李嫌。

    見李嫌不願承認身分，員警便請他同回派出所釐清身分，李嫌雖同意配合，但一上車不到十分鐘便臉色發白後昏迷，警方立即在路旁停車，緊急聯繫119救護車到現場並將李嫌送醫，但李嫌到院後搶救仍不治，後續也確認死者確實為遭通緝的李嫌。

    恆春警方表示，員警整個查緝過程都按照程序，因對方否認為通緝犯，所以在其同意及配合下，將其帶回查證身分，李嫌出現嚴重身體不適時，也依規定立即通報救護車將其緊急送醫，後續家屬雖無意見，恆春警方仍依規定報請檢察官刑事相驗，確切死因仍需檢方解剖後進一步釐清。

    車城歷史級毒品走私案，破案時轟動全國。（本報資料照，記者蔡宗憲翻攝）

    車城歷史級毒品走私案，破案時轟動全國。（本報資料照，記者蔡宗憲翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「5條通」毒犯見警拔腿狂奔 街頭追逐警民合作逮捕
    2020-08-17 22:26

    「5條通」毒犯見警拔腿狂奔 街頭追逐警民合作逮捕
    連拖鞋也偷？ 台南通緝犯被逮道出苦衷
    2020-06-03 17:20

    連拖鞋也偷？ 台南通緝犯被逮道出苦衷
    「存基金投資熱門標的」

    「存基金投資熱門標的」
    獨家》通緝毒犯冒姊名騙過院檢警 高市警亡羊補牢逮獲
    2019-10-18 01:20

    獨家》通緝毒犯冒姊名騙過院檢警 高市警亡羊補牢逮獲
    板橋驚傳警匪追逐！通緝犯心虛拒檢逃竄 警開9槍逮人
    2019-05-05 23:29

    板橋驚傳警匪追逐！通緝犯心虛拒檢逃竄 警開9槍逮人
    振興退休金！存基金選這兩檔績優生

    振興退休金！存基金選這兩檔績優生
    梧棲警方飛車追捕毒販 連開14槍逮人
    2018-07-13 18:37

    梧棲警方飛車追捕毒販 連開14槍逮人
    通緝犯住士林地檢旁 出門立刻被逮
    2018-04-16 19:57

    通緝犯住士林地檢旁 出門立刻被逮
    社會今日熱門
    2020-08-27 11:00

    涉助線上賭場8天洗錢50億 奕智博代理執行長遭送辦

    2020-08-27 00:00

    獨家》撿到6000萬支票、1.9億存摺 駐衛警完璧歸趙 影片

    2020-08-26 23:07

    男遭盜刷百筆都是叫外送 警：對Uber Eats「沒皮條」

    2020-08-27 00:21

    弒母剁頭案非依精神鑑定 高院判決書：合議庭綜合判斷梁吸毒致精神喪失

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播