「資深」毒品通緝犯 坐上警車離奇暴斃

車城歷史級毒品走私案，破案時轟動全國。（本報資料照，記者蔡宗憲翻攝）

2020-08-27 22:46:24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春地區一名63歲李姓毒品累犯，因涉及2018年底車城一起重量級走私案，可能遭判10幾年刑期，但他拒絕到案到處躲藏遭通緝，上週被恆春警方在一處工地發現，卻堅決否認身份，配合警方上車返回釐清時，突然在車上出現身體不適及昏迷狀況，緊急送醫仍不治，家屬對其死因雖無意見，警方仍依規定報請檢察官相驗，確切死亡原因仍待檢警解剖後釐清。

發生在2018年間的車城海口走私毒品案，號稱歷年最大宗岸際海洛英走私案，當時查獲毒梟走私一級毒品海洛英磚1240塊，重量高達470公斤，市值約60億元，逮獲12人，其中4嫌因涉案情節重大被判無徒刑，其餘共犯則分處15至20年不等徒刑，而遭通緝的李嫌據悉也參與此案。

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除了涉及這起毒品案，李姓毒犯身上早就因為多起毒品案件判刑，因逃避入獄執行遭通緝，恆春警方接獲線報，得知李嫌在恆春一處工地打零工，上週動員警力前往查緝，李姓毒犯見優勢警力到場，只能乖乖接受警方詢問。

派出所員警據報到場時因尚未完全確認李嫌身分，故對其實施盤查，李嫌對員警的盤問一概否認，在場員警發現李嫌神情有異，似乎分外緊張，詢問身分過程中卻不斷向員警報假名，否認自己是遭通緝的李嫌。

見李嫌不願承認身分，員警便請他同回派出所釐清身分，李嫌雖同意配合，但一上車不到十分鐘便臉色發白後昏迷，警方立即在路旁停車，緊急聯繫119救護車到現場並將李嫌送醫，但李嫌到院後搶救仍不治，後續也確認死者確實為遭通緝的李嫌。

恆春警方表示，員警整個查緝過程都按照程序，因對方否認為通緝犯，所以在其同意及配合下，將其帶回查證身分，李嫌出現嚴重身體不適時，也依規定立即通報救護車將其緊急送醫，後續家屬雖無意見，恆春警方仍依規定報請檢察官刑事相驗，確切死因仍需檢方解剖後進一步釐清。

車城歷史級毒品走私案，破案時轟動全國。（本報資料照，記者蔡宗憲翻攝）

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