藏毒女躲攔查跨跑6行政區自撞被逮 警開出81000元交通罰單

葉女自撞後停止逃逸。（民眾提供）

2023/05/01 17:41

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市仁武分局攔查闖紅燈車輛，未料該車葉姓女駕駛一路橫衝直撞、闖紅燈規避查察，一口氣跨跑了6個行政區，15分鐘跑了15公里，最後自撞路旁車輛被逮，警方發現她是通緝犯，身上還藏多種毒品，除了將她送辦，也開出最高8萬1000元交通罰鍰。

鳥松分駐所員警清晨1時20分巡邏行經鳥松區中正路與長青路路口時，發現一輛黑色自小客車違規闖紅燈，示意該車停車受檢，該車卻加速逃逸，警方尾隨追緝過程中，發現該車輛橫衝直撞，為顧及其他車輛安全，在後方保持5個車身以上的安全距離。

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該車沿市區方向逃竄至鼓山區臨海一路，卻因路況不熟自撞路旁車輛停下，警方控制28歲葉姓女駕駛後，在車上查獲毒品海洛因、安非他命、一粒眠、毒品咖啡包各一小包，還有吸食器一組。

員警詢問為何要跑？葉女坦承通緝份身分，經查葉女有多項毒品前科，為高雄地院於今年4月發布的毒品通緝犯，全案詢後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

葉女一路跨越鳥松、鳳山、苓雅、新興、前金、鼓山區6個行政區，過程約15分鐘路程約15公里，還撞擊停放路旁車輛2台造成車損無人受傷，警方針對葉女違規闖紅燈5件、危險駕駛、不服稽查，共計掣單告發7件，最高可處81000元罰鍰。

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警方在葉女車上起出毒品，開出高額罰單。（民眾提供）

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