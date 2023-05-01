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    毒蟲違停遇警攔查 不顧車門沒關飛車逃逸

    詹嫌不顧車門沒關飛車逃逸。（記者王冠仁翻攝）

    詹嫌不顧車門沒關飛車逃逸。（記者王冠仁翻攝）

    2023/05/01 12:32

    〔記者王冠仁／台北報導〕39歲詹姓毒蟲開車外出將車輛違停路旁，引起巡邏員警注意，員警盤查他謊稱因牙痛停在路邊休息；員警發現車門旁有疑似施用毒品的針頭、針筒，他謊稱是因牙齦發炎化膿，要使用該針頭抽取膿液。正當員警要以毒品檢測試劑檢測時，詹不顧車門、後車廂沒關閉，踩油門加速逃逸，員警立刻進行攔截圍捕，不久後逮到他，更在他車內查獲毒品。

    北市警萬華分局今天發布新聞公布詹的離譜行徑，同時也再次呼籲民眾，施用毒品傷財傷身，吸毒一時、毒害終生。另民眾如發現可疑或不法情事應立即向警察機關報案，警方會持續維護社會治安，以保障民眾生命財產安全。

    警方調查，詹姓毒蟲先前在下午時刻開車外出，他行經台北市艋舺大道與西藏路口時，將車輛違規停在路旁，當時恰好有巡邏員警經過，員警發現他違停，上前盤查。

    詹起先聲稱，是因為牙痛不舒服所以停在此處休息，但員警發現他神情緊張，進一步檢視他座車後，員警發現車門旁有疑似施用毒品的針頭、針筒，且針筒內殘留有不明液體。正當員警要以毒品檢測試劑進行初步檢驗時，詹藉故坐上駕駛座，不顧車門、後車廂沒有關閉，趁機踩油門加速逃逸。

    警方隨即展開攔截圍捕，由於詹車門沒關、容易辨識，警方不久後就在莒光路附近，趁他被前方停等紅燈之車輛擋住去路而停下時上前逮人。

    警方在詹的車內副駕駛座附近找到一個鐵盒，盒內有毒品海洛因1包、安非他命2包，警方搜索車輛內部時更當場查獲毒品針頭11支、毒品吸食器1組，警方最後將詹依毒品罪嫌送辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方展開攔截圍捕逮到詹。（記者王冠仁翻攝）

    警方展開攔截圍捕逮到詹。（記者王冠仁翻攝）

    警方在詹的車內找到毒品。（記者王冠仁翻攝）

    警方在詹的車內找到毒品。（記者王冠仁翻攝）

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