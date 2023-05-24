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    女遊客戲水突發腦血管疾病 澎湖駐地醫療直升機緊急後送

    遊客吉貝戲水突發腦血管疾病，澎湖駐地醫療直升機緊急後送。（凌天航空提供）

    遊客吉貝戲水突發腦血管疾病，澎湖駐地醫療直升機緊急後送。（凌天航空提供）

    2023/05/24 08:47

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空，單日執行兩起醫療任務，23日上午9時許接獲澎湖縣衛生局通知，執行高雄長庚轉送部立澎湖醫院醫療任務，晚間9時許再接獲三總澎湖分院申請直升機緊急醫療後送任務，一日兩趟執飛任務，在空中接力守護大家的健康。

    根據了解，三總澎湖分院緊急醫療後送任務，為一名33歲女性觀光客，23日上午在澎湖北海吉貝島進行水上活動，過程中突然昏迷，由現場人員協助送往吉貝衛生所，衛生所人員建議轉往三總澎湖分院進行檢查、治療，由家屬陪同從吉貝搭船返回赤崁碼頭後，旋即由在岸邊等待的澎湖縣消防局救護車，火速送往三總澎湖分院就醫。

    遊客到達三總澎湖分院後，院方立即安排進行心電圖、電腦斷層等檢查，未發現有任何異常之處，院方建議先留院觀察，但在留院觀察過程中，症狀並無好轉，進一步進行核磁共振時，發現腦幹梗塞，立即向衛福部空審中心申請直升機緊急醫療後送，將病患送往台中中國醫藥大學附設醫院進行後續治療，轉送前院方仍先給予藥物治療、放置相關治療管路、建立周邊靜脈輸液。

    凌天航空接獲指令後，於晚間22時18分澎湖機場起飛、23時13分台中機場落地、23時32分到達醫院。

    觀光客來澎湖遊玩發生腦部血管疾病，5月份至今已發生第2件，呼籲民眾外出遊玩前先評估自身狀況。

    由於腦血管疾病瞬息萬變，凌天航空把握黃金時間漏夜後送。（凌天航空提供）

    由於腦血管疾病瞬息萬變，凌天航空把握黃金時間漏夜後送。（凌天航空提供）

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