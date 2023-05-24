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    首頁　>　社會

    白米散路面害騎士打滑「犁田」 警揪禍首開罰

    苗栗縣頭份市尖山大橋路口昨（23）日發生大量白米流瀉散落路面的情事，一名機車騎士行打滑「犁田」受傷送醫。（陳光軒提供）

    苗栗縣頭份市尖山大橋路口昨（23）日發生大量白米流瀉散落路面的情事，一名機車騎士行打滑「犁田」受傷送醫。（陳光軒提供）

    2023/05/24 08:03

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市尖山大橋路口昨（23）日發生大量白米流瀉散落路面的情事，一名機車騎士打滑「犁田」受傷送醫。警方案發後調閱監視畫面找到滲漏白米的小貨車司機，他因滲漏貨物並致人受傷，依道路交通管理處罰條例開單告發，將處3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並將吊扣駕照1年。

    這起意外發生於昨天上午10點多，頭份警分局尖山派出所員警、市公所清潔隊接獲通報到現場維持交通，清潔隊也派出推土機清理，約到中午將現場狀況排除。

    縣議員陳光軒接獲許多民眾反映也到場關切，發現現場白米散落路面長達10餘公尺，當時一名年輕的梁姓騎士騎機車從新竹竹東到苗栗遊玩，行經白米散落路段時，機車滑到，摔得全身多處擦挫傷，由救護車送醫。

    警方調閱路口監視畫面，找到滲漏白米肇禍的劉姓小貨車司機，他當時到附近米廠載運碎米準備運回當雞飼料，但疑似米袋未綁緊，在尖山大橋路口轉彎時從車上一路流瀉出大量白米，影響交通安全。警方依道路交通管理處罰條例第30條相關規定開單告發；至於摔傷的機車騎士在路口未依機車兩段式規定左轉，也得吃上一張罰單。

    苗栗縣頭份市尖山大橋路口昨（23）日發生大量白米流瀉散落路面的情事，一名機車騎士行打滑「犁田」受傷送醫。（陳光軒提供）

    苗栗縣頭份市尖山大橋路口昨（23）日發生大量白米流瀉散落路面的情事，一名機車騎士行打滑「犁田」受傷送醫。（陳光軒提供）

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