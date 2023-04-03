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    隔著螢幕看都痛！男童玩籃球滾到馬路 女騎士慘摔全身傷

    事故現場。（圖由民眾提供）

    事故現場。（圖由民眾提供）

    2023/04/03 12:06

    〔記者許國楨／台中報導〕隔著螢幕看都痛！台中市2日發生一起機車自摔事故，警方追查發現，竟是1名男童在家中玩籃球，球滾出屋外到大馬路上，導致一名女騎士根本來不及反應閃避，結果前輪一輾到立刻失控打滑，整個人重摔柏油路上全身多處受傷，機車也受損，所幸經送醫沒有生命危險，肇因及責任歸屬將進一步釐清。

    警方表示，這起事故發生在昨日中午12時22分許，37歲王姓女子當時騎機車沿台灣大道671巷往天保街方向行駛時，有顆籃球突從右方住家騎樓滾出道路，王女發現時已經來不及反應，根本沒時間閃避，結果車頭碰撞籃球後瞬間失控，連人帶車重摔在柏油路面上。

    根據相關路口監視器顯示，這一摔導致機車車頭受損、王女多處擦挫傷，所幸經就醫後無大礙，而整個過程也被對向汽車行車紀錄器拍下，影片上傳後不少網友紛紛留言「夭壽！那一下，感覺超痛，撞好大力」、「我家小孩很乖，是籃球自己要跑出門的」、「重重的摔倒，鎖骨可能會骨折」、「那個重摔臉朝下太痛了吧，隔著螢幕看都痛」。

    警方表示，經查當時是旁邊張姓住戶家的6歲男童在屋內玩球，結果籃球滾出到馬路上才造成事故，後續責任仍待釐清並由雙方洽談和解，呼籲民眾家中孩童遊戲時應做好防護措施，避免發生意外。

    闖禍的籃球。（圖由民眾提供）

    闖禍的籃球。（圖由民眾提供）

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