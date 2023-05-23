基隆女毒駕衝撞護欄闖進校園導護區 警逮人送辦
〔記者吳昇儒、盧賢秀／基隆報導〕基隆一名20多歲陳姓女子今日下午因故與丈夫發生衝突，趕緊駕車逃逸，疑因施用毒品咖啡包後精神恍惚，加上過於緊張，竟衝進暖江國小附近道路。校長與導護老師趕緊保護學童，所幸未造成人員受傷。警方獲報後，在過港路將陳女攔下，並依公共危險及違反毒品危害防制條例將陳女移送法辦。
據悉，陳女與同姓的丈夫發生衝突後，陳夫竟持棍棒砸毀車窗，陳女情急之下，趕緊駕車逃逸，但疑因過於緊張且有施用毒品咖啡包，不慎於放學時分衝進在暖江國小周邊道路，撞破導護擋桿；校方立刻擋住孩童避免受到傷害，直至陳女再次加速駕車離開，才讓孩子們穿越馬路，同時也報警處理。
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警方獲報後，依照學校報案時敘述肇事車輛外觀，隨後便在過港路發現陳女的車輛，並將陳女帶回偵訊。
據了解，陳女向警方坦承自己駕車前有飲用毒品咖啡包，因與丈夫發生衝突，才會駕車逃逸，另也主動交出一組毒品吸食器，警方則依規定進行採尿送驗，釐清陳女飲用的咖啡包含有哪種毒品。警詢後，依涉犯公共危險罪、違反毒品危害防制條例將陳女移送法辦。
暖江國小校長張兆文在晚間也發了一封信給學生家長說明情況，他指出，當時他和導護老師還有多位家長先擋住學生路隊，看到車子衝過導護交通擋桿，自撞警察宿舍，立即把學生留在學校裡，該名駕駛稍後又駕車急速前行，在車輛離開後，學校才讓學生路隊學生回家，並沒有任何人員損傷，但已現場家長與學生都很恐慌。
校方指出，警方和多位議員也到學校關心，警方積極偵辦，也承諾將派警員在上學放學時段協助，加強校園安全，學校會持續維護學生安全上放學。