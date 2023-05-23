基隆女毒駕衝撞護欄闖進校園導護區 警逮人送辦

陳女晚間被送往第三分局偵訊後，被依涉犯公共危險、違反毒品危害防制條例等罪，移送基隆地檢署偵辦。（記者吳昇儒翻攝）

2023/05/23 23:43

〔記者吳昇儒、盧賢秀／基隆報導〕基隆一名20多歲陳姓女子今日下午因故與丈夫發生衝突，趕緊駕車逃逸，疑因施用毒品咖啡包後精神恍惚，加上過於緊張，竟衝進暖江國小附近道路。校長與導護老師趕緊保護學童，所幸未造成人員受傷。警方獲報後，在過港路將陳女攔下，並依公共危險及違反毒品危害防制條例將陳女移送法辦。

據悉，陳女與同姓的丈夫發生衝突後，陳夫竟持棍棒砸毀車窗，陳女情急之下，趕緊駕車逃逸，但疑因過於緊張且有施用毒品咖啡包，不慎於放學時分衝進在暖江國小周邊道路，撞破導護擋桿；校方立刻擋住孩童避免受到傷害，直至陳女再次加速駕車離開，才讓孩子們穿越馬路，同時也報警處理。

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警方獲報後，依照學校報案時敘述肇事車輛外觀，隨後便在過港路發現陳女的車輛，並將陳女帶回偵訊。

據了解，陳女向警方坦承自己駕車前有飲用毒品咖啡包，因與丈夫發生衝突，才會駕車逃逸，另也主動交出一組毒品吸食器，警方則依規定進行採尿送驗，釐清陳女飲用的咖啡包含有哪種毒品。警詢後，依涉犯公共危險罪、違反毒品危害防制條例將陳女移送法辦。

暖江國小校長張兆文在晚間也發了一封信給學生家長說明情況，他指出，當時他和導護老師還有多位家長先擋住學生路隊，看到車子衝過導護交通擋桿，自撞警察宿舍，立即把學生留在學校裡，該名駕駛稍後又駕車急速前行，在車輛離開後，學校才讓學生路隊學生回家，並沒有任何人員損傷，但已現場家長與學生都很恐慌。

校方指出，警方和多位議員也到學校關心，警方積極偵辦，也承諾將派警員在上學放學時段協助，加強校園安全，學校會持續維護學生安全上放學。

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基隆市暖江國小下午放學時有名疑似毒駕者撞學校驚衛的導護交通桿，幸學生和家長沒有受傷，附近商店也受波及。（民眾提供）

暖江國小校長晚間向學生家長說明，陳女駕車闖進學校導護區的狀況及後續處理事宜。（民眾提供）

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