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    基警爆發出走潮 民進黨議員爭取繁重加給

    基隆市議會民進黨團議員為警察請命，請市長謝國樑（右三）簽署為基層員警爭取繁重加給承諾書。（記者盧賢秀攝）

    基隆市議會民進黨團議員為警察請命，請市長謝國樑（右三）簽署為基層員警爭取繁重加給承諾書。（記者盧賢秀攝）

    2023/05/23 21:19

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市在直轄市旁，雙北警察和消防人員都有繁重加給，基隆市警察同工卻不同酬，最近還爆發員警出走潮，民進黨基隆市黨團今天聯合質詢，指基隆警力流失居全國第一，要求市長謝國樑簽署為基層員警爭取繁重加給承諾書，給警消最大支持。

    謝國樑當場簽了承諾書，他表示，要求市警局長向警政署專案爭取，即便市府支應也可以。

    市議員張顥瀚、施偉政等人指出，最近有9名巡官外調，只來2人，還缺7人；接著7月基層警員大統調有100多人申請，基隆市基層員警流失嚴重，主要是雙北員警有繁重加給，1個月8435元，年薪相差近10萬元，基層員警紛紛求去，目前只有6都有繁重加給，市府應積極向中央爭取修法，並編列預算給基層員警最大支持。

    市議員鄭文婷、陳宜、吳驊珈等表示，交通安全固然重要，然而警察的工作主要是在維護治安、打擊犯罪，從年初開始基層員警就在全市32個路口錄影，還為了炸彈客疲於奔命，警員業務處理不完、體力不支、壓力過大，沒有加給，紛紛求去。

    市議員曾怡芳認為，友善行人方案應該以交通管理方式來解決，不應土法煉鋼的方式，她還邀警察局長明天中午一起站路口看看。

    市警局長張樹德解釋，巡官外調，2人返回中南部，其他調雙北市，因為直轄市職缺多，比較有發展，8千多元的繁重加給也是請調原因之一。

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