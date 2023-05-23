餐廳色老板32度猥褻打工少女 還傳息稱「妳現在喇G第一名喔」

餐廳色老板涉32度猥褻打工少女，還傳訊息稱「妳現在喇G第一名喔」，高等法院今依31個猥褻罪、1個強制猥褻罪判刑。（記者楊國文攝）

2023/05/23 16:21

〔記者楊國文／台北報導〕在北市101大樓旁經營餐廳的范姓中年男子，利用前往賣場採購食材、在廚房獨處等機會，涉嫌31次猥褻15歲打工少女，還找她擔任女兒家教時，在其住處對她強吻、撫摸下體，強制猥褻得逞，范男竟傳噁心訊息稱「妳現在喇G第一名喔」；高等法院今依31個猥褻罪，各判刑4至6月徒刑，均可易科罰金，此外，以強制猥褻罪將他判刑8月，不得易科罰金，若判刑確定須入獄。全案可上訴。

判決指出，2013年2月，范男僱用年僅15歲的小如在他經營的北市餐廳打工，藉故邀請她一同外出購買食材後，在停放於餐廳旁的轎車內，以舌頭伸入她的嘴巴方式親吻得逞。

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范男於2013年2月至5月間，利用2人在餐廳廚房獨處時，多次親吻，並撫摸小如胸部、臀部及下體，共猥褻20次得逞；范男還利用前往賣場採購食材為由，載小如前往台北市內湖區的彩虹河濱公園場外停車場，以親吻、撫摸胸部和下體等方式，猥褻她10次，其中，范男有1次強拉小如的手撫摸其生殖器。

此外，2013年9月時，剛滿16歲的小如擔任范男女兒家教，范男心生淫念，竟在他位於立法院旁的北市青島東路住處，強吻她並撫摸其胸部、下體，經小如一再反抗後，范男才罷手。

警訊和偵查時，范男認有幫小如按摩並有接吻行為，還傳送「妳現在喇G第一名喔」等多則噁心訊息，但審理時改口否認有親吻、撫摸行為。

台北地院認定范男辯詞為卸責之詞，認定觸犯30個猥褻罪，其中29罪各判刑5月、1罪判刑6月，均可易科罰金，合併判應執行刑2年徒刑，可易科罰金72萬元，范男不服，上訴高等法院。另外，范男涉嫌在住處、餐廳旁的轎車內猥褻犯行，獲判無罪、或不受理。

高院審理認為，范男的犯行均經小如指證明確，加上小如的親友證述她遭范男猥褻後出現害怕、哭泣等負面情緒反應，認定范男不僅涉犯一審認定的30個猥褻罪，每罪判刑6月，均可易科罰金，還觸犯在其住處、餐廳旁的轎車內猥褻小如等2罪，其中，住處猥褻犯行因違反小如意願，依弘制猥褻罪判刑8月，不得易科罰金，至行轎車內的猥褻罪，因范男僅親吻小如，被輕判4月，可易科罰金。均可上訴。

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