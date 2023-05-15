拿了500萬元同意離婚 醫師娘後悔無效

彰化1名醫師娘拿了先生給的500萬元，簽字離婚，事後後悔。（情境照）

2023/05/15 16:17

〔記者顏宏駿／彰化報導〕一名大學畢業的女子（甲女）經人介紹嫁給彰化縣一名診所開業醫師，不料這段婚姻才維持3年，醫師就發現甲女有許多缺點，令他無法忍受，醫師決定快刀斬亂麻拿出500萬元結束這段婚姻，但甲女收下這筆錢後又十分後悔，她還是想當「醫師娘」，以自己並無離婚之意願和離婚手序並不完備為由向彰化地院提婚姻關係存在官司，該案經法官審理後認定，甲女已領走500萬元，證人亦到場作證，認定離婚有效。

該案當事人在朋友介紹下交往約半年，2015年6月1日辦理結婚登記，甲女從此成為醫師娘，過著令人豔羨的生活，但身為開業醫師的先生卻是「痛苦的開始」。判決書指出，雙方在價值觀與生活習慣上有諸多無法磨合之處，太太動輒離家出走，先生平日除經營診所診療業務外，尚須忍受太太生活上騷擾。經過3年的相處，先生還是無法忍受，於是拿出500萬元與太太協議離婚，雙方加上兩名證人於2018年5月1日至彰化戶政事務所辦理離婚登記，協議載明「兩願離婚」，過程十分平和，沒有爭端。

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但簽字離婚後，太太又向法院提「婚姻關係存在」之訴，她向法官說，自己並不想離婚，她早晚為先生洗澡或擦澡、穿鞋襪綁鞋帶、按摩腳，一天為先生按摩眼睛6次，先生罹患糖尿病，她要為其準備6餐，每日接送來回診所4至6次，週末還要陪同先生參加醫學會，並支付所有食衣住行育樂費用。

太太還說，2018年2月雙方一起去關島旅遊，先生溺水，要不是她及時施以救助，先生早就魂斷異鄉。為了照顧先生，她每天睡不到3小時，因此罹患肺癌，但先生得悉她罹患肺癌後，並未加以安慰，反而逼迫她離婚，忘恩負義，恩將仇報。

她承認自己收下先生給的500萬元，但她為撐起這個家，自己支付了不少錢，這筆500萬元是先生給她支付家用的生活費。

她強調，自己並非為了這500萬元才簽字離婚，實在是先生每天拿著離婚協議書逼她簽字，她被逼急了才說「我成全你」，其實「我並不想離婚」。

法官傳喚相關證人，再審酌雙方簽字的協議書內容，確認當初雙方離婚真意，認定程序並無瑕疵。原告訴請確認兩造婚姻關係存在，並無理由，應予駁回。

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