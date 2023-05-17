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    軍人給女友316萬元「結婚基金」 交往10年才知她已婚

    林女宣稱羅男主動匯款她，台中地院法官認為此說違反常理，判決林女敗訴。（資料照）

    林女宣稱羅男主動匯款她，台中地院法官認為此說違反常理，判決林女敗訴。（資料照）

    2023/05/17 15:22

    〔記者張瑞楨／台中報導〕羅姓軍人於2011年與林女交往，並每月給林女至少2萬元，當作兩人結婚基金，不料交往約10年，2020年始知林女早已結婚，還育有子女，羅男以贈與的前提已無法達成為由，控告林女請求償還316萬餘元，林女卻宣稱是羅男主動給她錢，法官卻認為，林女說詞違反常理，判決林女應給付羅男316萬餘元。

    判決書指出，羅姓軍人於2008年間，於網路認識林姓女子，兩人於2011年首度約會，互有好感，林女表達願意交往結婚之意，且希望羅男每月至少給她2萬元，由她存起來當「結婚基金」，將近10年時間，累計316萬餘元，不料，2020年間，羅男詫異發現，林女早已結婚，根本無意願與他結婚，他向台中地方法院提出民事告訴，以「贈與所附約款或目的已無法達成」為由，請求林女償還316萬元。

    林女答辯說，兩人正式交往之前，2011年間，羅男就知道她已婚，且育有子女，仍執意追求她，要求進一步交往，她雖勉為其難答應交往，但也一再告訴羅男，希望盡早結束雙方戀愛關係，羅男卻無法控制自己情緒，向她施以言語、肢體恐嚇，她驚恐不已。

    林女強調，羅男知道她家庭經濟不佳，單方面主動匯款給她，聲稱是要照顧她及子女，希望雙方能持續戀愛，她並沒有向羅男表達，有以「結婚」作為贈與的條件（契約附款），她強調，她想與羅男分手，羅男卻騷擾她與家人。

    台中地方法院認為，雙方曾經有下列對話，林女說，「我真的是想跟他結婚」、「那我會在跟他的結婚之前，把身份結束」，以及「我想跟你在一起」、「我要跟你一起同甘共苦」、「我承認是詐騙」、「我原本是要簽離婚」等語。

    法官認為，羅男如非因信任兩人日後會結婚，豈會在知悉林女已婚且有子女，從2011年3月至2020年9月，幾乎每個月匯錢給林女？羅男說法可以採信，亦即他贈與金錢，是以雙方結婚為前提，既不能達成，羅男撤銷贈與，並依「不當得利」的法律關係，請求林女返還316萬餘元，應予准許，判決林女應給付羅男316萬餘元，可上訴。

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